«Зенит» начал расследование инцидента с фанатами «Спартака»

«Зенит» намерен выяснить обстоятельства задержания пяти болельщиков «Спартака» во время игры 12-го тура РПЛ.

«Сразу после того, как в СМИ стали появляться сообщения об инциденте с болельщиками гостей, «Зенит» инициировал оперативное расследование.

На данный момент известно следующее: после первого тайма порядка 40 человек с гостевой трибуны хотели покинуть матч и ожидали свои автобусы, но со слов правоохранительных органов отдельная группа отказывалась соблюдать стандартную процедуру выезда со стадиона.

Началась словесная перепалка, оскорбления в сторону представителей правопорядка и пять человек были задержаны. Остальные спокойно покинули арену на автобусах – все подтверждающие видеоматериалы переданы в полицию.

Участники инцидента отказались от медицинского освидетельствования и медицинской помощи. По нашей информации, дело будет рассматривается в плоскости мелкого хулиганства, при этом, как нам стало известно, ряд задержанных уже заплатили штраф и были отпущены.

Клубы находятся в тесном контакте с правоохранительными органами и лигой, мы вместе следим за ситуацией», – говорится в заявлении петербургского клуба.