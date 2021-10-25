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    «Зенит» начал расследование инцидента с фанатами «Спартака»

    «Зенит» намерен выяснить обстоятельства задержания пяти болельщиков «Спартака» во время игры 12-го тура РПЛ.

    «Сразу после того, как в СМИ стали появляться сообщения об инциденте с болельщиками гостей, «Зенит» инициировал оперативное расследование.

    На данный момент известно следующее: после первого тайма порядка 40 человек с гостевой трибуны хотели покинуть матч и ожидали свои автобусы, но со слов правоохранительных органов отдельная группа отказывалась соблюдать стандартную процедуру выезда со стадиона.

    Началась словесная перепалка, оскорбления в сторону представителей правопорядка и пять человек были задержаны. Остальные спокойно покинули арену на автобусах – все подтверждающие видеоматериалы переданы в полицию.

    Участники инцидента отказались от медицинского освидетельствования и медицинской помощи. По нашей информации, дело будет рассматривается в плоскости мелкого хулиганства, при этом, как нам стало известно, ряд задержанных уже заплатили штраф и были отпущены.

    Клубы находятся в тесном контакте с правоохранительными органами и лигой, мы вместе следим за ситуацией», – говорится в заявлении петербургского клуба.

    • Ранее сообщалось, что полицейские избили спартаковских болельщиков, используя дубинки и электрошокеры.
    • «Спартак» посчитал действия силовиков необоснованными.
    • «Зенит» разгромил москвичей со счетом 7:1.

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    Источник: ТАСС

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    25.10.2021 21:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11608

      житель СПб 2 часа назад

      Ну о чем говорить - хулиганы, сопротивлялись полиции, наказаны. Среди спартаковских болельщиков такие встречаются. Кто себя вел нормально - никаких проблем не имел.

      3
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      Рейтинг: +6332

      Антибиотик 2 часа назад

      У мясных много отбитых болел, но питерская полиция- это реальные беспредельщики. В который раз уже. И ни дубинок, ни шокеров не стесняются в применении.

      1
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      ...
      Рейтинг: +25682

      пьяныйхоровод > Антибиотик 2 часа назад

      Ну московский ОМОН - другое дело . Сама любезность )))))))))))

      2
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      Рейтинг: +6332

      Антибиотик > пьяныйхоровод 2 часа назад

      Да можешь говорить, что угодно, каждый раз одно и то же. Кто имеет глаза, тот знает.

      1
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      Рейтинг: +25682

      пьяныйхоровод > Антибиотик 2 часа назад

      Вот тут ты прав - могу говорить . И глаза есть и знаю , что в других городах РФ , менты не белее и не пушистее чем в Питере .

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      Рейтинг: +25682

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Настоящие б.л.я.т.ь , болельщики . Преданные своей команде . Как жаренным запахло - сделали ноги со стадика .

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      Рейтинг: +12927

      Skull_Boy 2 часа назад

      Верить ментам себя не уважать и туда явно отбитых и недоразвитых набирают особенно в ППС, которые даже элементарно и разговаривать не умеют, где сплошной мат перемат

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