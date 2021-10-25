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  • «Зенит» начал расследование инцидента с фанатами «Спартака»

«Зенит» начал расследование инцидента с фанатами «Спартака»

25 октября 2021, 21:21
7

«Зенит» намерен выяснить обстоятельства задержания пяти болельщиков «Спартака» во время игры 12-го тура РПЛ.

«Сразу после того, как в СМИ стали появляться сообщения об инциденте с болельщиками гостей, «Зенит» инициировал оперативное расследование.

На данный момент известно следующее: после первого тайма порядка 40 человек с гостевой трибуны хотели покинуть матч и ожидали свои автобусы, но со слов правоохранительных органов отдельная группа отказывалась соблюдать стандартную процедуру выезда со стадиона.

Началась словесная перепалка, оскорбления в сторону представителей правопорядка и пять человек были задержаны. Остальные спокойно покинули арену на автобусах – все подтверждающие видеоматериалы переданы в полицию.

Участники инцидента отказались от медицинского освидетельствования и медицинской помощи. По нашей информации, дело будет рассматривается в плоскости мелкого хулиганства, при этом, как нам стало известно, ряд задержанных уже заплатили штраф и были отпущены.

Клубы находятся в тесном контакте с правоохранительными органами и лигой, мы вместе следим за ситуацией», – говорится в заявлении петербургского клуба.

  • Ранее сообщалось, что полицейские избили спартаковских болельщиков, используя дубинки и электрошокеры.
  • «Спартак» посчитал действия силовиков необоснованными.
  • «Зенит» разгромил москвичей со счетом 7:1.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1635186760
Верить ментам себя не уважать и туда явно отбитых и недоразвитых набирают особенно в ППС, которые даже элементарно и разговаривать не умеют, где сплошной мат перемат
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Антибиотик
1635187119
У мясных много отбитых болел, но питерская полиция- это реальные беспредельщики. В который раз уже. И ни дубинок, ни шокеров не стесняются в применении.
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житель СПб
1635187482
Ну о чем говорить - хулиганы, сопротивлялись полиции, наказаны. Среди спартаковских болельщиков такие встречаются. Кто себя вел нормально - никаких проблем не имел.
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Zenit_Zenit
1635215217
Свиньи не могут не нагадить… ну а бросить свою команду в тяжелые для неё времена - для мясных святое дело. А менты - они везде менты. Им дали команду фас - ну так и не обижайся… Либо лапки кверху либо мордой в пол - выбор есть всегда.
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