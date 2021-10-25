Терюшков подтвердил уход Черевченко с поста главного тренера «Химок»

Депутат Государственной думы РФ, бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил об отставке главного тренера «Химок» Игоря Черевченко.
«Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между «Химками» и главным тренером Игорем Черевченко», – сказал Терюшков.
- Черевченко возглавлял команду с сентября 2020 года.
- Кандидаты на замену – Рашид Рахимов, Вадим Евсеев, Михаил Галактионов, Евгений Калешин, Кирилл Новиков.
- По итогам 12 туров «Химки» занимают 14-е место в таблице РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»