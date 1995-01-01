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    Терюшков подтвердил уход Черевченко с поста главного тренера «Химок»

    Депутат Государственной думы РФ, бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил об отставке главного тренера «Химок» Игоря Черевченко.

    «Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между «Химками» и главным тренером Игорем Черевченко», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8309

      Fusballer 53 минуты назад

      В Спартак?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26008

      silver29 1 час назад

      где главная новость про отставку руя ?

      0
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      Рейтинг: +8309

      Fusballer > silver29 55 минут назад

      Руй дождётесь!

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