АПЛ. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Брайтон», Фоден поучаствовал в трех голах

«Манчестер Сити» благодаря гостевой победе над «Брайтоном» поднялся в таблице АПЛ на второе место. Дубль оформил Фил Фоден, на его счету также голевой пас.

В первом тайме манчестерцы пробили в створ девять раз – это их рекорд в матче АПЛ под руководством Хосепа Гвардиолы.

Илкай Гюндоган стал вторым немцем с 30+ голами в АПЛ (первый - Месут Озил с 33 мячами).

Лидером матча в составе «Манчестер Сити» по созданным голевым моментам стал полузащитник Кевин Де Брюйне. Он вышел на замену на 77-й минуте и создал четыре шанса.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Брайтон – Манчестер Сити – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Гюндоган, 13; 0:2 – Фоден, 28; 0:3 – Фоден, 31; 1:3 – Макаллистер, 80 (с пенальти); 1:4 – Марез, 90+5.

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