Захарян: «Приятно, что партнеры по «Динамо» воплотили все мои передачи в голы»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился эмоциями после матча 12-го тура РПЛ против «Химок».

Хавбек сделал в этой игре хет-трик из голевых передач.

Он стал лидером сезона РПЛ по ассистам (5).

«Динамо» разгромило «Химки» со счетом 4:1.

«Не знал, что вышел на первое место среди ассистентов в РПЛ. Отлично, надо дальше продолжать.

Впервые в профессиональной карьере отдал три голевые передачи. Приятно, что партнеры забили с моих передач и воплотили их в голы.

Два подал со стандарта, а третий пас – это уже позиция на поле», – сказал Захарян.