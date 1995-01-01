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    Захарян: «Приятно, что партнеры по «Динамо» воплотили все мои передачи в голы»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился эмоциями после матча 12-го тура РПЛ против «Химок».

    • Хавбек сделал в этой игре хет-трик из голевых передач.
    • Он стал лидером сезона РПЛ по ассистам (5).
    • «Динамо» разгромило «Химки» со счетом 4:1.

    «Не знал, что вышел на первое место среди ассистентов в РПЛ. Отлично, надо дальше продолжать.

    Впервые в профессиональной карьере отдал три голевые передачи. Приятно, что партнеры забили с моих передач и воплотили их в голы.

    Два подал со стандарта, а третий пас – это уже позиция на поле», – сказал Захарян.

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    Источник: Ютуб-канал «Динамо»

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