Захарян: «Приятно, что партнеры по «Динамо» воплотили все мои передачи в голы»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился эмоциями после матча 12-го тура РПЛ против «Химок».
- Хавбек сделал в этой игре хет-трик из голевых передач.
- Он стал лидером сезона РПЛ по ассистам (5).
- «Динамо» разгромило «Химки» со счетом 4:1.
«Не знал, что вышел на первое место среди ассистентов в РПЛ. Отлично, надо дальше продолжать.
Впервые в профессиональной карьере отдал три голевые передачи. Приятно, что партнеры забили с моих передач и воплотили их в голы.
Два подал со стандарта, а третий пас – это уже позиция на поле», – сказал Захарян.
Источник: Ютуб-канал «Динамо»