Матч «Сент-Этьен» – «Анжер» начался с часовым опозданием из-за фанатов, забросавших поле файерами

Встрече 11-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Анжером» предшествовал инцидент с участием болельщиков. Местные фанаты забросали поле пиротехникой, из-за чего матч стартовал с часовой задержкой.
Лига совместно с правоохранительными органами будет разбирать задержку матча. «Сент-Этьен», ответственный за проведение игры, могут наказать.
- «Сент-Этьен» идет в таблице последним.
- Команда не побеждает в официальных матчах с мая.
- «Анжер» в случае победы поднимется на 2-е место.
Источник: Бомбардир.ру