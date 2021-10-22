Матч «Сент-Этьен» – «Анжер» начался с часовым опозданием из-за фанатов, забросавших поле файерами

Встрече 11-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Анжером» предшествовал инцидент с участием болельщиков. Местные фанаты забросали поле пиротехникой, из-за чего матч стартовал с часовой задержкой.

Лига совместно с правоохранительными органами будет разбирать задержку матча. «Сент-Этьен», ответственный за проведение игры, могут наказать.