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    «Мутко против»: экс-глава фан-клуба «Спартак» Коршунов может получить шесть лет тюрьмы за избиение журналиста Щеголева

    Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова.

    Напомним, после матча «Спартак» – «Лестер» (3:4) в Лиге Европы он избил журналиста РБК Александра Щеголева.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», дело возбуждено по ч.3 ст. 144 УК РФ «воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия».

    Коршунов задержан до избрания меры пресечения. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

    • Тушинский районный суд Москвы признал Коршунова виновным в совершении преступления.
    • Его оштрафовали на 5 тысяч рублей и на два года запретили посещение спортивных мероприятий.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1152

      Блямба 2 часа назад

      5 тысяч штрафу и шесть лет условно...
      Хреновато быть бывшим главой.Хоть чего,хоть "ничего"
      Это ,как бы ,если"б Медведев подрался с охранником в буфете Госдумы..

      1
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      Рейтинг: +89

      Arturashvilli 2 часа назад

      Не посадят его!!! А журнашлюшка мало получил по щам

      0
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      Рейтинг: +6261

      Томик 2 часа назад

      Почему за избиение "журналиста" сразу? А что, не журналистов можно? К бабке не ходи сам лез на рожон этот журналист, а как в дыню получил, то сразу за корочки схватился. "помогите, хулиганы зрения лишают!" Да и вообще, за скандалом и пришёл. Что ему там делать было? Нам матч тв всё правильно расскажет.

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      Рейтинг: +12893

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да 90% всех, так называемых, журналюг сами на кулак напрашиваются за то, что за языком своим не следят, а потом бегают жалуются и плачутся Малахову

      1
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      Рейтинг: +3075

      serhio80 2 часа назад

      ну и лишить рбк аккредитации на матчи если она была. ни разу не спортивное сми, стоит муй какой то непонятный и снимает на телепхон, на законную просьбу прекратить съемку не реагирует...

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      Рейтинг: +25938

      silver29 2 часа назад

      ни сколько не оправдываю физическое насилие, но болельщики на трибуне лица не официальные и после вежливой просьбы прекратить их съемку этот журналюга обязан это сделать, тем более он представляет не государственное СМИ и не правоохранительное, и даже не спортивное.

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      Рейтинг: +23714

      slavutiq70 2 часа назад

      Ну если и правда руками махал . то должен отвечать . дебилы должны сидеть ...

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      Рейтинг: +10

      d с 2 часа назад

      Прогнозы футбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +13845

      paracetamol 2 часа назад

      Правильно, так ему, нечего кулаки распускать!

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      Рейтинг: +366

      semm 3 часа назад

      90 % журналисты просто козлы, а в РБК все 99 - правильно что нахлобучил - одно жалко что парню, наверно, грозит неприятность

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      Рейтинг: +10487

      Cleaner > semm 3 часа назад

      А спартаковские фанаты ну такие белые и пушистые...
      Получит большой штраф и условку. И все по делу, нечего руки распускать.

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