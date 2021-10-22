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  • «Мутко против»: экс-глава фан-клуба «Спартак» Коршунов может получить шесть лет тюрьмы за избиение журналиста Щеголева

«Мутко против»: экс-глава фан-клуба «Спартак» Коршунов может получить шесть лет тюрьмы за избиение журналиста Щеголева

22 октября 2021, 10:36
13

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова.

Напомним, после матча «Спартак» – «Лестер» (3:4) в Лиге Европы он избил журналиста РБК Александра Щеголева.

По информации телеграм-канала «Мутко против», дело возбуждено по ч.3 ст. 144 УК РФ «воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия».

Коршунов задержан до избрания меры пресечения. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

  • Тушинский районный суд Москвы признал Коршунова виновным в совершении преступления.
  • Его оштрафовали на 5 тысяч рублей и на два года запретили посещение спортивных мероприятий.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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Ruryu
1634888867
Журналюга,чем провинился?!
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semm
1634890169
90 % журналисты просто козлы, а в РБК все 99 - правильно что нахлобучил - одно жалко что парню, наверно, грозит неприятность
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paracetamol
1634891487
Правильно, так ему, нечего кулаки распускать!
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d с
1634891821
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slavа0508
1634892020
Ну если и правда руками махал . то должен отвечать . дебилы должны сидеть ...
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serhio80
1634892490
ну и лишить рбк аккредитации на матчи если она была. ни разу не спортивное сми, стоит муй какой то непонятный и снимает на телепхон, на законную просьбу прекратить съемку не реагирует...
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Skull_Boy
1634892520
Да 90% всех, так называемых, журналюг сами на кулак напрашиваются за то, что за языком своим не следят, а потом бегают жалуются и плачутся Малахову
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Томик
1634893061
Почему за избиение "журналиста" сразу? А что, не журналистов можно? К бабке не ходи сам лез на рожон этот журналист, а как в дыню получил, то сразу за корочки схватился. "помогите, хулиганы зрения лишают!" Да и вообще, за скандалом и пришёл. Что ему там делать было? Нам матч тв всё правильно расскажет.
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Arturashvilli
1634894125
Не посадят его!!! А журнашлюшка мало получил по щам
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Блямба
1634894209
5 тысяч штрафу и шесть лет условно... Хреновато быть бывшим главой.Хоть чего,хоть "ничего" Это ,как бы ,если"б Медведев подрался с охранником в буфете Госдумы..
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