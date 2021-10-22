«Мутко против»: экс-глава фан-клуба «Спартак» Коршунов может получить шесть лет тюрьмы за избиение журналиста Щеголева

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова.

Напомним, после матча «Спартак» – «Лестер» (3:4) в Лиге Европы он избил журналиста РБК Александра Щеголева.

По информации телеграм-канала «Мутко против», дело возбуждено по ч.3 ст. 144 УК РФ «воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия».

Коршунов задержан до избрания меры пресечения. Ему грозит до шести лет тюрьмы.