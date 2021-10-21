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  • Напавшего на журналиста возле стадиона «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч рублей и на 2 года запретили посещение спортивных мероприятий

Напавшего на журналиста возле стадиона «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч рублей и на 2 года запретили посещение спортивных мероприятий

21 октября 2021, 21:21
12

Тушинский районный суд Москвы вынес решение по делу об избиении журналиста РБК Александра Щеголева после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».

Бывший глава спартаковского фан-клуба Валентин Коршунов признан виновным в совершении преступления.

Его оштрафовали на 5 тысяч рублей и на два года запретили посещение спортивных мероприятий.

  • Щеголев получил несколько ударов по голове от Коршунова возле входа в VIP-сектор «Открытие Банк Арены».
  • «Спартак» дома проиграл «Лестеру» со счетом 3:4.

Источник: Московские суды общей юрисдикции
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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Олег1204
1634841106
быдлан
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Denis SPb
1634841547
Хм... А избиение - это разве не уголовная статья? Почему только штраф и запрет? Прецеденты ведь были. Почему здесь такое решение? Подскажите, пожалуйста, кто знает.
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Enter2006
1634841753
Вот честно, если бы за каждую драку сажали бы или выносили штрафы в России, 80% было бы осуждено. Я уверен что у каждого есть чего вспомнить. Но тут то "журналист РБК" а не простой смертный.
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Hektor 84
1634845475
Если вип болела сомневаюсь что его на домашний матч не пустят.
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moskowcity-petrv
1634845479
Проявил себя, как тупой дибил, у которого вместо словесных аргументов, идёт масса тела и физическое воздействие.словом надо поражать, а не кулаками
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paracetamol
1634850045
Свини и есть свини!
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d с
1634891908
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maygli
1634900152
А почему не пишут из-за чего произошёл этот конфликт? Он, что ни с того, ни с сего подошёл и отвесил пару лещей этому "журналюге", а тот ни сном ни духом? Не верю. Но "журналюги" нам преподнося Щеглова "белым и пушистым", а Коршунова психом ненормальным, который взял и на пал на человека. И вот от их "правильной" подачи все тут начинают вестись у них на поводу и обвинять одного и жалеть другого не зная сути событий. И хоть бы кто из вас сказал тут за что он его ударил. Но этого ни кто не знает, но все знают, что бить не хорошо - и всё.
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