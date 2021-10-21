Напавшего на журналиста возле стадиона «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч рублей и на 2 года запретили посещение спортивных мероприятий

Тушинский районный суд Москвы вынес решение по делу об избиении журналиста РБК Александра Щеголева после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».

Бывший глава спартаковского фан-клуба Валентин Коршунов признан виновным в совершении преступления.

Его оштрафовали на 5 тысяч рублей и на два года запретили посещение спортивных мероприятий.