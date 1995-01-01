Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Напавшего на журналиста возле стадиона «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч рублей и на 2 года запретили посещение спортивных мероприятий

    Тушинский районный суд Москвы вынес решение по делу об избиении журналиста РБК Александра Щеголева после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».

    Бывший глава спартаковского фан-клуба Валентин Коршунов признан виновным в совершении преступления.

    Его оштрафовали на 5 тысяч рублей и на два года запретили посещение спортивных мероприятий.

    • Щеголев получил несколько ударов по голове от Коршунова возле входа в VIP-сектор «Открытие Банк Арены».
    • «Спартак» дома проиграл «Лестеру» со счетом 3:4.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Московские суды общей юрисдикции

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1077

      moskowcity-petrv 16 минут назад

      Проявил себя, как тупой дибил, у которого вместо словесных аргументов, идёт масса тела и физическое воздействие.словом надо поражать, а не кулаками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12129

      Hektor 84 16 минут назад

      Если вип болела сомневаюсь что его на домашний матч не пустят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1513

      Enter2006 1 час назад

      Вот честно, если бы за каждую драку сажали бы или выносили штрафы в России, 80% было бы осуждено. Я уверен что у каждого есть чего вспомнить. Но тут то "журналист РБК" а не простой смертный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Красава. Нада была в хлам разбивать журналиста. Но тагда могбы большэ штраф палучить. Фпринцыпи нармальна всё палучилось и в голаву ему дал и праславился на бамбардири и штраф ниачом. 5 штук это на час сасущюю голаву снять нармальную а не марамойку. Так што штраф ниачом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2615

      R_a_i_n > Gasanov Хачик 1 час назад

      В хлам разбивать журналиста?? Ты случаем ничего не попутал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      Gasanov Хачик > R_a_i_n 1 час назад

      Ани такие назойливые бывают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Denis SPb 1 час назад

      Хм... А избиение - это разве не уголовная статья? Почему только штраф и запрет?
      Прецеденты ведь были. Почему здесь такое решение? Подскажите, пожалуйста, кто знает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53395

      portero > Denis SPb 16 минут назад

      Денег заплатил, все довольны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1360

      Олег1204 1 час назад

      быдлан

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90429
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67887
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru