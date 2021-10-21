Лига Европы. «Лацио» сыграл вничью с «Марселем» и другие результаты

Завершились еще шесть матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа D. 3-й тур
Фенербахче (Турция) – Антверпен (Бельгия) – 2:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Саматта, 2; 1:1 – Валенсия, 21; 2:1 – Валенсия, 45 (с пенальти); 2:2 – Геркенс, 62.
Лига Европы. Группа E. 3-й тур
Лацио (Италия) – Марсель (Франция) – 0:0 (0:0)
Лига Европы. Группа F. 3-й тур
Лудогорец (Болгария) – Брага (Португалия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Орта, 7.
Мидтьюлланд (Дания) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Иванич, 58; 1:1 – Дир, 78.
Лига Европы. Группа G. 3-й тур
Бетис (Испания) – Байер (Германия) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Иглесиас, 75 (с пенальти); 1:1 – Андрих, 82.
Лига Европы. Группа H. 3-й тур
Рапид (Австрия) – Динамо (Хорватия) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Груль, 9; 1:1 – Оршич, 24; 2:1 – Хофманн, 34.