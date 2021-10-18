Агент Головина подтвердил возвращение игрока в общую группу «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал состояние здоровья своего клиента.
«Саша действительно восстановился от травмы и завтра вернется в общую группу.
Что касается ближайшей игры «Монако», то давайте не будем спешить делать прогнозы – пока он просто вернется в общую группу, а там уже как решит медицинский штаб», – сказал агент.
- У Головина было повреждение паха.
- В текущем сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- В четверг «Монако» встретится с ПСВ в групповом этапе Лиги Европы.
Источник: Sport24