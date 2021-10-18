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    Агент Головина подтвердил возвращение игрока в общую группу «Монако»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал состояние здоровья своего клиента.

    «Саша действительно восстановился от травмы и завтра вернется в общую группу.

    Что касается ближайшей игры «Монако», то давайте не будем спешить делать прогнозы – пока он просто вернется в общую группу, а там уже как решит медицинский штаб», – сказал агент.

    • У Головина было повреждение паха.
    • В текущем сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • В четверг «Монако» встретится с ПСВ в групповом этапе Лиги Европы.

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    Источник: Sport24

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