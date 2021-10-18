Tuttomercatoweb: участие Дибалы в матче с «Зенитом» маловероятно

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, вероятнее всего, пропустит игру третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

По информации Tuttomercatoweb, участие аргентинца в ближайшем матче маловероятно. Также он рискует не сыграть с «Интером» в следующее воскресенье.