Tuttomercatoweb: участие Дибалы в матче с «Зенитом» маловероятно

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, вероятнее всего, пропустит игру третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
По информации Tuttomercatoweb, участие аргентинца в ближайшем матче маловероятно. Также он рискует не сыграть с «Интером» в следующее воскресенье.
- Дибала не выходит на поле с 26 сентября из-за растяжения полусухожильной мышцы бедра.
- Форвард в этом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 матчах.
- «Зенит» примет «Ювентус» в среду в 22:00 мск.
Источник: Tuttomercatoweb