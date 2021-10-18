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  • Бышовец – о продаже мест в сборной: «Это заказ Канчельскиса. Нет предела человеческой мерзости»

Бышовец – о продаже мест в сборной: «Это заказ Канчельскиса. Нет предела человеческой мерзости»

18 октября 2021, 01:48
5

Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание экс-нападающего «МЮ» Андрея Канчельскиса о том, что тренер вызывал в сборную за деньги.

«Мне трудно объяснить, почему Канчельскис делает такие заявления. Но сейчас такое время, что за деньги можно написать или сказать все, что угодно. Я никого не обвиняю, просто говорю о времени.

Я не понимаю, зачем это? При чем здесь Черчесов и Бышовец? Я это оцениваю как очередной заказ. К сожалению, мир так устроен, в нем есть добро и зло.

При этом я очень хорошо отношусь к Канчельскису как к игроку, в сборной у меня к нему претензий не было. И сейчас я сожалею, что он так говорит. Я ведь приглашал его в национальную сборную, дал ему дорогу в большой футбол, что помогло ему стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Когда он уже был без работы, рекомендовал его [на должность главного тренера] Шамилю Газизову, тогда «Уфа» только создавалась. Вспоминается моя фраза в «Локомотиве»: «Есть предел человеческой доброте, предела человеческой мерзости нет».

Как я могу судиться? Об этом даже смешно говорить. Это очередной заказ, обида, спровоцированный вопрос. Сейчас, честно говоря, он вызывает только чувство жалости.

Но в любом случае надо сохранять достоинство, ведь все это бездоказательно, для таких заявлений нужны основания. Думаю, в свое время они об этом будут очень сожалеть», – сказал Бышовец.

  • Бышовец тренировал сборную СССР с 1990 по 1991-й год и сборную России в 1998 году.
  • Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 по 2021-й год.

Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Бышовец Анатолий Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
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Vitaga
1634513839
это сплошь и рядом. начиная даже с детских секций. бывают варианты когда бабло заносят не тренеру который может быть и не в теме а руководству в федерации откуда спускается приказ взять обязательно того или иного игрока. поэтому в сборной при черчесове выступали игроки часто в плохом состоянии и вообще не соответствующие уровню сборной
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ilichkadr
1634535267
"сказал Канчельскис" - сказал Бышовец. Взяткодатель Канчельскис "Я сказал свое мнение, и я знаю, что давал деньги агенту, а агент..........??
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Вомбат
1634539782
Очень не люблю Бышовца, но еще меньше люблю Канчельскиса. У меня большие претензии к нему как к игроку сборной России. За МЮ он играл намного лучше, в сборной откровенно валял дурака. Ну а то, что он сейчас говорит -- вообще за гранью. Если нет конкретных фактов, то втихомолку это сплетня, а публично -- клевета.
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paracetamol
1634548629
Да признайся уж, Бышка. На твоей родной майданной Усрине все продается и покупается, и мы все это видим!
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