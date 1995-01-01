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    Бышовец – о продаже мест в сборной: «Это заказ Канчельскиса. Нет предела человеческой мерзости»

    Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание экс-нападающего «МЮ» Андрея Канчельскиса о том, что тренер вызывал в сборную за деньги.

    «Мне трудно объяснить, почему Канчельскис делает такие заявления. Но сейчас такое время, что за деньги можно написать или сказать все, что угодно. Я никого не обвиняю, просто говорю о времени.

    Я не понимаю, зачем это? При чем здесь Черчесов и Бышовец? Я это оцениваю как очередной заказ. К сожалению, мир так устроен, в нем есть добро и зло.

    При этом я очень хорошо отношусь к Канчельскису как к игроку, в сборной у меня к нему претензий не было. И сейчас я сожалею, что он так говорит. Я ведь приглашал его в национальную сборную, дал ему дорогу в большой футбол, что помогло ему стать игроком «Манчестер Юнайтед».

    Когда он уже был без работы, рекомендовал его [на должность главного тренера] Шамилю Газизову, тогда «Уфа» только создавалась. Вспоминается моя фраза в «Локомотиве»: «Есть предел человеческой доброте, предела человеческой мерзости нет».

    Как я могу судиться? Об этом даже смешно говорить. Это очередной заказ, обида, спровоцированный вопрос. Сейчас, честно говоря, он вызывает только чувство жалости.

    Но в любом случае надо сохранять достоинство, ведь все это бездоказательно, для таких заявлений нужны основания. Думаю, в свое время они об этом будут очень сожалеть», – сказал Канчельскис.

    • Бышовец тренировал сборную СССР с 1990 по 1991-й год и сборную России в 1998 году.
    • Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 по 2021-й год.

    Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

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    Источник: ТАСС

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