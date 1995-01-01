Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Главные новости дня. «Спартак» может заменить Бакаева Зиньковским, «Ньюкасл» включился в гонку за Холанда

    РПЛ. ЦСКА победил «Урал», «Краснодар» спасся в матче с «Уфой».

    «Чемпионат»: «Ахмат» проведет экстренное совещание, на котором обсудят отставку Талалаева.

    Трибуна с фанатами «Витесса» обвалилась, когда они праздновали победу над НЕКом.

    «Урал» – после матча с ЦСКА: «Как еще нужно сыграть рукой, чтобы был пенальти?».

    Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Игроки «Динамо» во время дерби повели себя некультурно, занимались рукоприкладством».

    «Ньюкасл» включился в гонку за Холанда.

    Шунин: «Потасовка в дерби была на руку «Спартаку».

    Камоцци посоветовал «Спартаку» подписать зимой трех игроков «Крыльев Советов». Бакаева могут заменить Зиньковским.

    Игрок «Лацио» Фелипе получил красную за празднование победы над «Интером» с футболистом соперника.

    Жена Икарди Нара: «Ты убил семью ради шлюхи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90308
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67848
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru