Главные новости дня. «Спартак» может заменить Бакаева Зиньковским, «Ньюкасл» включился в гонку за Холанда

РПЛ. ЦСКА победил «Урал», «Краснодар» спасся в матче с «Уфой».

«Чемпионат»: «Ахмат» проведет экстренное совещание, на котором обсудят отставку Талалаева.

Трибуна с фанатами «Витесса» обвалилась, когда они праздновали победу над НЕКом.

«Урал» – после матча с ЦСКА: «Как еще нужно сыграть рукой, чтобы был пенальти?».

Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Игроки «Динамо» во время дерби повели себя некультурно, занимались рукоприкладством».

«Ньюкасл» включился в гонку за Холанда.

Шунин: «Потасовка в дерби была на руку «Спартаку».

Камоцци посоветовал «Спартаку» подписать зимой трех игроков «Крыльев Советов». Бакаева могут заменить Зиньковским.

Игрок «Лацио» Фелипе получил красную за празднование победы над «Интером» с футболистом соперника.

Жена Икарди Нара: «Ты убил семью ради шлюхи».