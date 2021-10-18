Главные новости дня. «Спартак» может заменить Бакаева Зиньковским, «Ньюкасл» включился в гонку за Холанда

РПЛ. ЦСКА победил «Урал», «Краснодар» спасся в матче с «Уфой».
«Чемпионат»: «Ахмат» проведет экстренное совещание, на котором обсудят отставку Талалаева.
Трибуна с фанатами «Витесса» обвалилась, когда они праздновали победу над НЕКом.
«Урал» – после матча с ЦСКА: «Как еще нужно сыграть рукой, чтобы был пенальти?».
Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Игроки «Динамо» во время дерби повели себя некультурно, занимались рукоприкладством».
«Ньюкасл» включился в гонку за Холанда.
Шунин: «Потасовка в дерби была на руку «Спартаку».
Камоцци посоветовал «Спартаку» подписать зимой трех игроков «Крыльев Советов». Бакаева могут заменить Зиньковским.
Игрок «Лацио» Фелипе получил красную за празднование победы над «Интером» с футболистом соперника.
Жена Икарди Нара: «Ты убил семью ради шлюхи».