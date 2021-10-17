Игрок «Лацио» Фелипе получил красную за празднование победы над «Интером» с футболистом соперника

Футболист «Лацио» Луис Фелипе набросился на игрока «Интера» Хоакина Корреа после победы над миланцами в матче Серии А. Таким образом он в шутку хотел отпраздновать выигрыш с соперником.

Корреа принадлежит «Лацио» и дружит с Фелипе, но на поступок футболиста «Лацио» отреагировал негативно и чуть не подрался.

«Интер» арендовал Корреа летом.

Фелипе отыграл весь матч.

«Интер» проиграл впервые в сезоне Серии А.

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