Игрок «Лацио» Фелипе получил красную за празднование победы над «Интером» с футболистом соперника

Футболист «Лацио» Луис Фелипе набросился на игрока «Интера» Хоакина Корреа после победы над миланцами в матче Серии А. Таким образом он в шутку хотел отпраздновать выигрыш с соперником.
Корреа принадлежит «Лацио» и дружит с Фелипе, но на поступок футболиста «Лацио» отреагировал негативно и чуть не подрался.
- «Интер» арендовал Корреа летом.
- Фелипе отыграл весь матч.
- «Интер» проиграл впервые в сезоне Серии А.
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Источник: твиттер «Гола»