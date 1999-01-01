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    Игрок «Лацио» Фелипе получил красную за празднование победы над «Интером» с футболистом соперника

    Футболист «Лацио» Луис Фелипе набросился на игрока «Интера» Хоакина Корреа после победы над миланцами в матче Серии А. Таким образом он в шутку хотел отпраздновать выигрыш с соперником.

    Корреа принадлежит «Лацио» и дружит с Фелипе, но на поступок футболиста «Лацио» отреагировал негативно и чуть не подрался.

    • «Интер» арендовал Корреа летом.
    • Фелипе отыграл весь матч.
    • «Интер» проиграл впервые в сезоне Серии А.

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    Источник: твиттер «Гола»

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    Комментарии1
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      portero 2 минуты назад

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