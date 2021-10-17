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  • Камоцци посоветовал «Спартаку» подписать зимой трех игроков «Крыльев Советов»

Камоцци посоветовал «Спартаку» подписать зимой трех игроков «Крыльев Советов»

17 октября 2021, 13:30
15

Итальянский агент Франко Камоцци, общающийся с женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой и консультирующий клуб, дал рекомендации на зимнее трансферное окно. Он советует подписать трех игроков «Крыльев Советов».

Речь идет о полузащитниках Антоне Зиньковском, Даниле Пруцеве и форварде Романе Ежове.

  • 25-летний Зиньковский забил гол и сделал 3 голевых паса в текущем сезоне РПЛ.
  • У 24-летнего Ежова 1+1 по «гол+пас» за 10 матчей.
  • У 21-летнего Пруцева нет результативных действий в нынешнем сезоне.

«Спартак» может заменить Бакаева Зиньковским

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Зиньковский Антон Ежов Роман Пруцев Данил
Комментарии (15)
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portero
1634468473
Охота Крылья начинается, думаю желающих много будет разобрать состав, хотелось чтоб сезон команда доиграла, а то зимой могут разобрать....
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Sancho010365
1634469254
Из-за рубежа агенты убивают футбол. Их заинтересованность понятна. И никто ничего не может сделать. Они убивают не только команды, но и футболистов. И футболисты возможно сами ничего не могут сделать.
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серега кашин
1634470427
ну если только зиньковский
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slavа0508
1634471816
Многие в Спартаке просто зажрались и новая кровь необходима . многих уже не заставить играть в полную силу . так что новая кровь необходима . а вот где её взять . руководство должно думать .
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Sviro
1634472133
А КрыС спросили, отдадут ли? Или там рабство процветает! Это - три, а в пятых - отдали Соболева и что, сильно там заиграл? Только и слышно Жиго, да Джикия, а Соболь через два на третий!!
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Из Твери Леха
1634472842
ослабление конкурента
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Форвард 79
1634473358
Пруцев и Зиньковский я думаю реально могут усилить или хотябы увеличить глубину состава, а на счет напа у которого статистика за треть сезона 1+1 я сильно сомневаюсь
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JTherry
1634477028
Камоцци? "какой ты нафиг агент"...?) он посредник по "советам" кого купить (будто он разбирается в футболе?))) сам участия в переходах не принимает...
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zigbert
1634491359
Интерес к хорошим игрокам Крылья Советов проявляют не только со стороны Спартака но и других клубов. Было бы неплохо сохранить этот состав Крыльям.
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Томик
1634514134
Не могут договориться с Бакаевым о зарплате? Наконец-то. Давайте Зеньковского, я его уже третий год жду. А этого - отары пасти.
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