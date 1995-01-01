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    Камоцци посоветовал «Спартаку» подписать зимой трех игроков «Крыльев Советов»

    Итальянский агент Франко Камоцци, общающийся с женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой и консультирующий клуб, дал рекомендации на зимнее трансферное окно. Он советует подписать трех игроков «Крыльев Советов».

    Речь идет о полузащитниках Антоне Зиньковском, Даниле Пруцеве и форварде Романе Ежове.

    • 25-летний Зиньковский забил гол и сделал 3 голевых паса в текущем сезоне РПЛ.
    • У 24-летнего Ежова 1+1 по «гол+пас» за 10 матчей.
    • У 21-летнего Пруцева нет результативных действий в нынешнем сезоне.

    «Спартак» может заменить Бакаева Зиньковским

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53192

      portero 1 минуту назад

      Охота Крылья начинается, думаю желающих много будет разобрать состав, хотелось чтоб сезон команда доиграла, а то зимой могут разобрать....

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