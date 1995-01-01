Камоцци посоветовал «Спартаку» подписать зимой трех игроков «Крыльев Советов»

Охота Крылья начинается, думаю желающих много будет разобрать состав, хотелось чтоб сезон команда доиграла, а то зимой могут разобрать....
Итальянский агент Франко Камоцци, общающийся с женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой и консультирующий клуб, дал рекомендации на зимнее трансферное окно. Он советует подписать трех игроков «Крыльев Советов».
Речь идет о полузащитниках Антоне Зиньковском, Даниле Пруцеве и форварде Романе Ежове.
- 25-летний Зиньковский забил гол и сделал 3 голевых паса в текущем сезоне РПЛ.
- У 24-летнего Ежова 1+1 по «гол+пас» за 10 матчей.
- У 21-летнего Пруцева нет результативных действий в нынешнем сезоне.
«Спартак» может заменить Бакаева Зиньковским