Камоцци посоветовал «Спартаку» подписать зимой трех игроков «Крыльев Советов»

Итальянский агент Франко Камоцци, общающийся с женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой и консультирующий клуб, дал рекомендации на зимнее трансферное окно. Он советует подписать трех игроков «Крыльев Советов».

Речь идет о полузащитниках Антоне Зиньковском, Даниле Пруцеве и форварде Романе Ежове.

25-летний Зиньковский забил гол и сделал 3 голевых паса в текущем сезоне РПЛ.

У 24-летнего Ежова 1+1 по «гол+пас» за 10 матчей.

У 21-летнего Пруцева нет результативных действий в нынешнем сезоне.

«Спартак» может заменить Бакаева Зиньковским