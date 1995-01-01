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    «Спартак» может заменить Бакаева Зиньковским

    «Спартак» не уверен в подписании нового контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым. Москвичи уже подыскивают игроку замену.

    «Переговоры по продлению контракта с Зелимханом Бакаевым также проходят сложно. Представители игрока просят у клуба зарплату, которую клуб в данный момент платить не готов. Не будем углубляться в цифры, чтобы никого не обидеть, но до компромисса между сторонами ещe далеко.

    На рынке говорят, что «Спартак» присматривается к полузащитнику «Крыльев» Антону Зиньковскому, на случай если с Бакаевым всe-таки не удастся договориться», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • Бакаев – спартаковский воспитанник, его контракт истекает летом.
    • В сезоне РПЛ Бакаев не пропустил ни матча, сделал 2 ассиста.
    • Зиньковский стоит в 2 раза дешевле Бакаева (2,5 миллиона евро).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 12:06
    Комментарии20
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      Рейтинг: +25751

      silver29 14 минут назад

      Если речь идет об увеличении стоимости контракта, то однозначно не стоит подписывать Бакаева, он и эту зарплату не отрабатывает очень посредственный игрок без прогресса.

      0
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      Рейтинг: +1331

      Atom2020 35 минут назад

      Лёня, гони всех взашей с их зарплатами. Пусть им в пердиве столько платят за кривоногость.

      0
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      Рейтинг: +14645

      Garrincha58 56 минут назад

      дети лимита не было б его и Бакаев бы не борзел, а рвал бы жилы играя за Спартак

      3
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      Рейтинг: +53192

      portero 1 час назад

      Крутая замена а КС уже знают? или их просто уведомят о факте...

      2
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      ...
      Рейтинг: +177

      Спартач80 > portero 17 минут назад

      Ну ты сам же понимаешь,что в Спартак 2 раза не зовут.Да,у нас сейчас сложные времена,но Спартак-есть Спартак,он всегда на виду.

      0
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      Рейтинг: +8051

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ничего страшного не произойдёт если и второй братец свалит.
      Деньги любят больше чем клуб.

      2
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      Рейтинг: +3489

      Oldtrafford83 1 час назад

      Продавать нужно этого стилиста ибо Бакаев откровенно зажрался и давно не показывает нормальный уровень футбола.

      3
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      Рейтинг: +2462

      R_a_i_n 1 час назад

      оба нужны, но за разумные зарплаты)

      2
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      Рейтинг: +789

      Sancho010365 1 час назад

      Не хочу, чтобы ослабили самарские Крылья. Мечтаю, чтобы Цыганков с Динамо Киев заиграл за Спартак, за любые деньги возьмите. Пара Цыганков-Зобнин будет бомба, клянусь!

      2
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      Рейтинг: +8051

      Alekxei Z. > Sancho010365 1 час назад

      Может лучше Зобу в Киев . Ну не о чём игрок.
      Ни паса , ни удара , ни отбора. Полуфабрикат, но с зп супер-игрока.
      Дебилы с матч-тв о объемах говорят , но нет такой характеристике в футболе.

      2
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      Рейтинг: +789

      Sancho010365 > Alekxei Z. 1 час назад

      Только в хорошем смысле. Зобнин один, тяжело - а парой с Цыганковым будут рубиться. Я тут за Цыганковым давно смотрю, сила! Летом его в Милан отправляли, а я бы в Спартак.

      3
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      Рейтинг: +17718

      JTherry > Sancho010365 38 минут назад

      Цыганков сам не захочет переходить в Спартак (может потерять место в сборной), сейчас политика вмешалась в спорт и, похоже, надолго...( Цыганков - игрок классный, был бы отличная пара в центре: Зобнин-Цыганков...

      2
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      Рейтинг: +789

      Sancho010365 > JTherry 26 минут назад

      Если Федун с Суркисом перетрут, пойдёт всем на зло. Я представляю Цыганкова в Спартаке, пацаны это как Павлюченко был в Спартаке. Ракета. Вся Москва будет на ногах гудеть. И мочить будут всех подряд.

      1
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      Рейтинг: +8221

      САДЫЧОК 1 час назад

      Зиньковский отличный игрок !

      4
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      Рейтинг: +25613

      Боцман59rus > САДЫЧОК 1 час назад

      _ проблема в том, что до прихода в Спартак, они все отличные.

      5
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      Рейтинг: +8221

      САДЫЧОК > Боцман59rus 1 час назад

      Правильно ! Значит есть червь внутри ...типа Джикии , Федуна , Заремы , ранее Глушаков и т.д.

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      Рейтинг: +28990

      VVM1964 > САДЫЧОК 39 минут назад

      И здесь без Джикии не обошлось ! ))) Скажи , какой " червь " в ТЕБЕ сидит ? ))) - " Мимо тещиного ( Джикия ) дома я без шуток не хожу , то ей *** в забор просуну , то ей жопу покажу " ...

      1
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      Рейтинг: +25613

      Боцман59rus > САДЫЧОК 24 минуты назад

      Джикию по каким качествам забраковал, человеческим или игровым? Я далеконе поклонник его таланта, но у него хоть отдаленные признаки характера имеются, в отличие от Ромы Зобнина, тот всю карьеру ходит обмороженый, не рыба не мясо.Я сооласен на еще одного Жиго, но от нас и этот скоро уйдет>)))

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      Рейтинг: +8221

      САДЫЧОК > Боцман59rus 20 минут назад

      Вся беда Спартака из за защиты .Сейчас и Жиго не нужен и особенно Джикия.Последний по всем показателям не уровень сильного клуба !

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      Рейтинг: +8221

      САДЫЧОК > VVM1964 18 минут назад

      Мразь и подонок , слабое существо , затрагивающий родителей , детей ...Старый извращенец ..

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