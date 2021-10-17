«Спартак» может заменить Бакаева Зиньковским

«Спартак» не уверен в подписании нового контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым. Москвичи уже подыскивают игроку замену.

«Переговоры по продлению контракта с Зелимханом Бакаевым также проходят сложно. Представители игрока просят у клуба зарплату, которую клуб в данный момент платить не готов. Не будем углубляться в цифры, чтобы никого не обидеть, но до компромисса между сторонами ещe далеко.

На рынке говорят, что «Спартак» присматривается к полузащитнику «Крыльев» Антону Зиньковскому, на случай если с Бакаевым всe-таки не удастся договориться», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.