Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» может заменить Бакаева Зиньковским

17 октября 2021, 12:06
37

«Спартак» не уверен в подписании нового контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым. Москвичи уже подыскивают игроку замену.

«Переговоры по продлению контракта с Зелимханом Бакаевым также проходят сложно. Представители игрока просят у клуба зарплату, которую клуб в данный момент платить не готов. Не будем углубляться в цифры, чтобы никого не обидеть, но до компромисса между сторонами ещe далеко.

На рынке говорят, что «Спартак» присматривается к полузащитнику «Крыльев» Антону Зиньковскому, на случай если с Бакаевым всe-таки не удастся договориться», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

  • Бакаев – спартаковский воспитанник, его контракт истекает летом.
  • В сезоне РПЛ Бакаев не пропустил ни матча, сделал 2 ассиста.
  • Зиньковский стоит в 2 раза дешевле Бакаева (2,5 миллиона евро).

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Бакаев Зелимхан Зиньковский Антон
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1634462295
Зиньковский отличный игрок !
Ответить
Sancho010365
1634462940
Не хочу, чтобы ослабили самарские Крылья. Мечтаю, чтобы Цыганков с Динамо Киев заиграл за Спартак, за любые деньги возьмите. Пара Цыганков-Зобнин будет бомба, клянусь!
Ответить
R_a_i_n
1634463314
оба нужны, но за разумные зарплаты)
Ответить
Oldtrafford83
1634463671
Продавать нужно этого стилиста ибо Бакаев откровенно зажрался и давно не показывает нормальный уровень футбола.
Ответить
portero
1634464887
Крутая замена а КС уже знают? или их просто уведомят о факте...
Ответить
Garrincha58
1634465103
дети лимита не было б его и Бакаев бы не борзел, а рвал бы жилы играя за Спартак
Ответить
серега кашин
1634470589
бакаев неплохой игрок но зп у него сейчас раздута в 2 раза- он просто этого не заслуживает
Ответить
slavа0508
1634472122
Возможно и пора уже Бакаева поменять . великим себя возомнил как Соболь тоже . оба только о повышение контрактов думают а играют так . что логично было бы сокращать контракты . а Зеньковский парень молодой ещё не успел обленится с техникой нормально . возможно и был бы толк ...
Ответить
insider_retro
1634474395
Незаменимых нет. А возомнившие из себя незнамо что, вполне могут попасть под секвестр с невежливым прощальным расшаркиванием :))
Ответить
zigbert
1634478893
Да кто его знает что там происходит на самом деле. Не хотелось бы сейчас терять Бакаева в Спартаке он один из лучших. Но если его аппетит будет превышать пределы разумного, придется расставаться.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
7
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
18
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
5
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
18
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
21
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+