Шунин: «Потасовка в дерби была на руку «Спартаку»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). Его спросили про потасовку в первом тайме.
«Потасовка в конце первого тайма? Я понимал, что дракой вряд ли закончится, все потолкаются и разойдутся. В конце я пошел успокаивать наших ребят, персонал, чтобы всех разнять и продолжить игру.
Эта перепалка была больше на руку «Спартаку». В перерыве поговорили в раздевалке, что нельзя вступать в эти разборки, вестись на провокации. Нужно играть в свой футбол, давить соперника, забивать второй гол, что и получилось», – сказал Шунин.
- В результате потасовки 4-ю желтую карточку в чемпионате получил защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита».
- «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.
- Матч судил москвич Сергей Карасев.
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Источник: Sport24