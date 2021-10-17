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Шунин: «Потасовка в дерби была на руку «Спартаку»

17 октября 2021, 14:13
17

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). Его спросили про потасовку в первом тайме.

«Потасовка в конце первого тайма? Я понимал, что дракой вряд ли закончится, все потолкаются и разойдутся. В конце я пошел успокаивать наших ребят, персонал, чтобы всех разнять и продолжить игру.

Эта перепалка была больше на руку «Спартаку». В перерыве поговорили в раздевалке, что нельзя вступать в эти разборки, вестись на провокации. Нужно играть в свой футбол, давить соперника, забивать второй гол, что и получилось», – сказал Шунин.

  • В результате потасовки 4-ю желтую карточку в чемпионате получил защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита».
  • «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.
  • Матч судил москвич Сергей Карасев.
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Витория – о потасовке во время дерби: «Футболисты потеряли голову»

Судья Федотов: «Драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил Карасев»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Шунин Антон
Комментарии (17)
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NewLife
1634470743
Мудила, какие нах провокации ? Захарян, падла, специально прыгнул прямыми ногами в голеностоп рыжику, а Карась воспользовался потасовкой, чтобы отработать на пользу синита: дать Жиго карточку, чтобы он не смог сыграть с питерской помойкой, посадил многих динамовцев на карточки, чтобы ослабить конкурента, а во время игры при повторной костоломной игре вторые карточки динамовцам не давал, чтобы не дать Спартаку выиграть и приблизиться к немытым.
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Боцман59rus
1634471489
_ рукозадый мозги застудил, симулируя лёжа на газоне, кантуженный мнимой петардой, а по тому, с каким рвением мусорская скамейка побежала на поле, то большой вопрос, кому нужна была эта потасовка.Стоит отметить, что спасение Спартака, полностью заслуга Шунина, поэтому адекватный человек, вообще бы отказался от каких либо комментариев по этому поводу, но у дырявого дурачка, слишком прямая извилина, что бы это понять>))
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Иван Петров 1986
1634474194
Да это пока неясно, кому она выгодна была.
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rash1959
1634474912
Это грулёв замутил драку, Жиго и Захарян побазарили и разошлись, а этот пидарок начал толкать Жиго, после этого понеслось. Да, менты , проверьте лещука у психиатра, взгяд у него дебильный. Хуже мента только мент.
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polt
1634476319
Это заявка в оправдание того, что за 5 минут две плюхи пропустил.
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Блямба
1634479184
После страшной петардной контузии нельзя ввязываться в "страшную драку",тем более в её конце ,да с одним глазом. Можно перепугаться и пропустить два гола...
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Форвард 79
1634480434
Эта потасовка в первую очередь на руку другим клубам чемпионата, в частности Зениту!
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ySS
1634485549
Забавное, но вполне понятное объяснение игрока Динамо)
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Владислав Vlad
1634490350
Сказал, что в лужу пёрнул. Ну, уж если так говоришь, то приводи аргументы. А без этого - ты просто пи.зда.бол.
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zigbert
1634492101
Не говорил бы глупости Антон, ведь вся динамовская лавка выбежала на поле в эпизоде с нарушением на Кофрие. Футболисты может и потолкались бы но до большого не дошло бы.
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