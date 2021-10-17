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    Шунин: «Потасовка в дерби была на руку «Спартаку»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). Его спросили про потасовку в первом тайме.

    «Потасовка в конце первого тайма? Я понимал, что дракой вряд ли закончится, все потолкаются и разойдутся. В конце я пошел успокаивать наших ребят, персонал, чтобы всех разнять и продолжить игру.

    Эта перепалка была больше на руку «Спартаку». В перерыве поговорили в раздевалке, что нельзя вступать в эти разборки, вестись на провокации. Нужно играть в свой футбол, давить соперника, забивать второй гол, что и получилось», – сказал Шунин.

    • В результате потасовки 4-ю желтую карточку в чемпионате получил защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита».
    • «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.
    • Матч судил москвич Сергей Карасев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии14
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      Рейтинг: +172

      Форвард 79 13 минут назад

      Эта потасовка в первую очередь на руку другим клубам чемпионата, в частности Зениту!

      0
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      Рейтинг: +1084

      Блямба 34 минуты назад

      После страшной петардной контузии нельзя ввязываться в "страшную драку",тем более в её конце ,да с одним глазом.
      Можно перепугаться и пропустить два гола...

      3
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      Рейтинг: +1656

      sovok 1 час назад

      Посмотрите, сколько желтых карточек в этой игре у Динамо и Спартака...
      6:2....!!!
      И то, у Спартака это исключительно защитникам за участие в потасовке.
      На то они и защитники, чтобы защищать...
      Динамовцы постоянно били по ногам сзади, СЗАДИ ПО НОГАМ!!!
      Не надо, в таком случае, им спорить о справедливости, НЕ НАДО!!!

      2
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      Рейтинг: +4594

      polt 1 час назад

      Это заявка в оправдание того, что за 5 минут две плюхи пропустил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4447

      rash1959 1 час назад

      Это грулёв замутил драку, Жиго и Захарян побазарили и разошлись, а этот пидарок начал толкать Жиго, после этого понеслось. Да, менты , проверьте лещука у психиатра, взгяд у него дебильный.
      Хуже мента только мент.

      1
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      Рейтинг: +2905

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да это пока неясно, кому она выгодна была.

      0
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      Рейтинг: +25622

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ рукозадый мозги застудил, симулируя лёжа на газоне, кантуженный мнимой петардой, а по тому, с каким рвением мусорская скамейка побежала на поле, то большой вопрос, кому нужна была эта потасовка.Стоит отметить, что спасение Спартака, полностью заслуга Шунина, поэтому адекватный человек, вообще бы отказался от каких либо комментариев по этому поводу, но у дырявого дурачка, слишком прямая извилина, что бы это понять>))

      4
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      Рейтинг: +359

      111Hunter111 2 часа назад

      Надо было Фомину этого ..рку придушить, чтобы не прыгал.

      0
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      Рейтинг: +183

      Спартач80 > 111Hunter111 2 часа назад

      Пусть скажет спасибо,что не отхватил,женоподобный ментёнок...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10767

      NewLife 2 часа назад

      Мудила, какие нах провокации ? Захарян, падла, специально прыгнул прямыми ногами в голеностоп рыжику, а Карась воспользовался потасовкой, чтобы отработать на пользу синита:
      дать Жиго карточку, чтобы он не смог сыграть с питерской помойкой, посадил многих динамовцев на карточки, чтобы ослабить конкурента, а во время игры при повторной костоломной игре вторые карточки динамовцам не давал, чтобы не дать Спартаку выиграть и приблизиться к немытым.

      5
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      Рейтинг: +25593

      пьяныйхоровод > NewLife 1 час назад

      Мели "Емеля" - твоя неделя .

      3
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      Рейтинг: +503

      Горкин Блеванов > NewLife 1 час назад

      Отработать на пользу Зенита, я просто по полу катался )))) вот идиот редкий, просто феноменальный , твоему свинарнику быть всегда на 8 месте , приблизиться к великому Зениту , клубу с традициями вы не можете в принципе, хоть за вас отработает весь судейский корпус, стыдно за Спартак, вы даже к Дянамо приблизится не можете , с дыркой вратарём , вы к Сочи сначала приблизьтесь хоть немного, я помню как вас Сочи дёрнул, вы же чуть не просрали вчера . о чём ты парнокопытный ?

      2
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      Рейтинг: +17729

      JTherry > NewLife 1 час назад

      в общем, так и есть, всю "заварушку" замутили мусорские Захарян и Грулев, а Карась использовал политику невмешательства, карточки раздал, лишив Жиго возможности сыграть с бомжами...

      1
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      Рейтинг: +5685

      subbotaspartak > Горкин Блеванов 54 минуты назад

      Великий зенит? Не смотри долго в зенит, на огонь и воду...

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