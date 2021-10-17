Шунин: «Потасовка в дерби была на руку «Спартаку»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2). Его спросили про потасовку в первом тайме.

«Потасовка в конце первого тайма? Я понимал, что дракой вряд ли закончится, все потолкаются и разойдутся. В конце я пошел успокаивать наших ребят, персонал, чтобы всех разнять и продолжить игру.

Эта перепалка была больше на руку «Спартаку». В перерыве поговорили в раздевалке, что нельзя вступать в эти разборки, вестись на провокации. Нужно играть в свой футбол, давить соперника, забивать второй гол, что и получилось», – сказал Шунин.

В результате потасовки 4-ю желтую карточку в чемпионате получил защитник «Спартака» Самуэль Жиго . Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита».

. Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита». «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.

Матч судил москвич Сергей Карасев.

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