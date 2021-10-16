Судья Федотов: «Драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил Карасев»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал потасовку из матча 11-го тура между «Спартаком» и «Динамо». Он винит главного арбитра встречи Сергея Карасева.

«Карасeв просто не захотел никого удалять после потасовки. Даниил Фомин залез на Георгия Джикию, а у него была жeлтая – мог удалять Фомина. Арсен Захарян мог и за стычку жeлтую получить, она была бы второй, ведь та, что он получил, была за грубую игру. Карасeв мог удалять всю скамейку запасных – и одних и вторых.

Дело в том, что потасовку и сделал Карасeв. Вместо того, чтобы идти пешком к игрокам, надо было нестись с жeлтой карточкой для Захаряна. Тогда бы он остановил и Самуэля Жиго, и Джикию. Может, ему скучно стало.

Другой, какой-либо молодой судья, на месте Карасeва всех бы поудалял, но Карасeв понимал, что так лучше не делать. Но драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил он», – сказал Федотов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.

К 59-й минуте «Спартак» уступает 0:1.

Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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