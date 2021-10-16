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    Судья Федотов: «Драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил Карасев»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал потасовку из матча 11-го тура между «Спартаком» и «Динамо». Он винит главного арбитра встречи Сергея Карасева.

    «Карасeв просто не захотел никого удалять после потасовки. Даниил Фомин залез на Георгия Джикию, а у него была жeлтая – мог удалять Фомина. Арсен Захарян мог и за стычку жeлтую получить, она была бы второй, ведь та, что он получил, была за грубую игру. Карасeв мог удалять всю скамейку запасных – и одних и вторых.

    Дело в том, что потасовку и сделал Карасeв. Вместо того, чтобы идти пешком к игрокам, надо было нестись с жeлтой карточкой для Захаряна. Тогда бы он остановил и Самуэля Жиго, и Джикию. Может, ему скучно стало.

    Другой, какой-либо молодой судья, на месте Карасeва всех бы поудалял, но Карасeв понимал, что так лучше не делать. Но драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил он», – сказал Федотов.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
    • К 59-й минуте «Спартак» уступает 0:1.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

    Жиго получил желтую после потасовки в матче с «Динамо» и не сыграет с «Зенитом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии13
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      Рейтинг: +25735

      silver29 29 минут назад

      По ходу матча ментята играли по-хамски, постоянно грубо фоля и провоцируя, в моменте с Захаряном вся скамейка как подорванные нарики выскочили помахаться, по большому счету им надо было вломить по самое не балуй, что б не повадно было подпрыгивать, а игроков и судья мог успокоить.

      2
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      Рейтинг: +10334

      Cleaner 34 минуты назад

      Драку устроил ЗАХАРЯН - мелкий пакостник. Ничего путного из него не выйдет...(

      3
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      Рейтинг: +25735

      silver29 > Cleaner 28 минут назад

      соглашусь, его и из сборной гнать надо.

      0
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      Рейтинг: +861

      aubergine > Cleaner 4 минуты назад

      Ага, а оправдания про горячую горную кровь уже были?)

      0
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      Рейтинг: +10334

      Cleaner > aubergine 43 секунды назад

      Вы о чем сейчас?

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      Рейтинг: +1473

      serglider 38 минут назад

      В одном он прав, там завязалась конкретная потасовка и удалять того же Джикию нужно было однозначно, ну и одного динамовца для симметрии))) И парочку красных тем и тем кто выскочил со скамейки запасных... Как бы еще не все потеряно, КДК скорее всего будет давать оценку, судье и возможно восполнят пробелы в карточках, от которых воздержался Карасев)))

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      Рейтинг: +675

      Spinorr 1 час назад

      Бывший судья Федотов

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      Рейтинг: +25586

      пьяныйхоровод > Spinorr 1 час назад

      Красно-белый б/ушный судья .

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      Рейтинг: +2405

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 42 минуты назад

      опохмелись, алкаш))

      3
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      Рейтинг: +25586

      пьяныйхоровод > R_a_i_n 41 минуту назад

      Нет , ты уж давай без меня .

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      Рейтинг: +28902

      VVM1964 > пьяныйхоровод 14 минут назад

      Матч Зенита с Арсеналом пропустил что-ли ? - прокомментируй ...

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      Рейтинг: +11193

      житель СПб 1 час назад

      Федотов часто высказывает одиозные суждения, с очень маленьким процентом объективности.

      2
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      Рейтинг: +28902

      VVM1964 > житель СПб 16 минут назад

      Но сегодня доля правды в его высказывании есть - там была 100 % желтая и очень такая ... провокационная ,что-ли... - в таком матче и на нервах ... И в принципе , беги Карасёв побыстрее и с желтой в руках , возможно таких эмоций и не было бы .

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