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  • Судья Федотов: «Драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил Карасев»

Судья Федотов: «Драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил Карасев»

16 октября 2021, 20:22
15

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал потасовку из матча 11-го тура между «Спартаком» и «Динамо». Он винит главного арбитра встречи Сергея Карасева.

«Карасeв просто не захотел никого удалять после потасовки. Даниил Фомин залез на Георгия Джикию, а у него была жeлтая – мог удалять Фомина. Арсен Захарян мог и за стычку жeлтую получить, она была бы второй, ведь та, что он получил, была за грубую игру. Карасeв мог удалять всю скамейку запасных – и одних и вторых.

Дело в том, что потасовку и сделал Карасeв. Вместо того, чтобы идти пешком к игрокам, надо было нестись с жeлтой карточкой для Захаряна. Тогда бы он остановил и Самуэля Жиго, и Джикию. Может, ему скучно стало.

Другой, какой-либо молодой судья, на месте Карасeва всех бы поудалял, но Карасeв понимал, что так лучше не делать. Но драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил он», – сказал Федотов.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
  • К 59-й минуте «Спартак» уступает 0:1.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жиго получил желтую после потасовки в матче с «Динамо» и не сыграет с «Зенитом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Карасев Сергей Федотов Игорь
Комментарии (15)
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житель СПб
1634405707
Федотов часто высказывает одиозные суждения, с очень маленьким процентом объективности.
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Spinorr
1634407701
Бывший судья Федотов
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serglider
1634409542
В одном он прав, там завязалась конкретная потасовка и удалять того же Джикию нужно было однозначно, ну и одного динамовца для симметрии))) И парочку красных тем и тем кто выскочил со скамейки запасных... Как бы еще не все потеряно, КДК скорее всего будет давать оценку, судье и возможно восполнят пробелы в карточках, от которых воздержался Карасев)))
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paracetamol
1634419987
Зависть бывшего судьи по отношению к нынешним бьет фонтаном!
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Hektor 84
1634421758
Карась дно!!!
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zigbert
1634462631
Может быть и не было бы такой потасовки если бы не выбежали на поле запасные игроки и тренеры.
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