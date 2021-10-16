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    Жиго получил желтую после потасовки в матче с «Динамо» и не сыграет с «Зенитом»

    В эти минуты проходит матч 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». На 42-й минуте случилась потасовка с участием нескольких футболистов обеих команд.

    По итогам эпизода желтую карточку получил спартаковский защитник Самуэль Жиго. Она стала для него четвертой в чемпионате, он пропустит следующий матч против «Зенита».

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
    • К перерыву «Спартак» уступает 0:1.
    • Матч обслуживает москвич Сергей Карасев.

    Скриншот трансляции «Матч ТВ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5531

      Добрый Бобер 53 минуты назад

      Азмун чуть не покалечил вратаря, но ему всё простили и он против "Спартака" сыграет. Один из ключевых игроков обороны Жиго на матч с "Зенитом" исключён судьёй. Спасибо, что не травмой. Странно, что не в паре с Джикией.

      1
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      Рейтинг: +8030

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Жиго, мил человек , зачем что-то доказывать ?
      Подкатился и оторвал ноги армянину.
      Так учат, а не словами.

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      Рейтинг: +7885

      Fusballer > Alekxei Z. 2 часа назад

      Ну это жестоко.

      2
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      Рейтинг: +11193

      житель СПб > Alekxei Z. 2 часа назад

      Алексей, ну это же неумышленное было нарушение. Желтой вполне достаточно.

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      Рейтинг: +8030

      Alekxei Z. > житель СПб 1 час назад

      Это неумышленно , да ещё с ухмылкой ?
      Ноги нах оторвали бы.

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      Рейтинг: +14637

      Garrincha58 2 часа назад

      лысый явно не справляется со своими обязанностями по его вине вспыхнула потасовка так как фолы спартаковцев пропускает, а фолы динамовцев сразу жёлтые уверен во втором тайме будут удаления скорее всего у Динамо

      2
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      Рейтинг: +3492

      Дедуктор > Garrincha58 2 часа назад

      Заметно. Лысый явно хрюканам благоволит.

      5
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      Рейтинг: +198

      haxxproxx > Garrincha58 2 часа назад

      А чего тут удивляться? Судьи всегда тянули это Г...

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