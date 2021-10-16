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  • Жиго получил желтую после потасовки в матче с «Динамо» и не сыграет с «Зенитом»

Жиго получил желтую после потасовки в матче с «Динамо» и не сыграет с «Зенитом»

16 октября 2021, 19:54
18

В эти минуты проходит матч 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». На 42-й минуте случилась потасовка с участием нескольких футболистов обеих команд.

По итогам эпизода желтую карточку получил спартаковский защитник Самуэль Жиго. Она стала для него четвертой в чемпионате, он пропустит следующий матч против «Зенита».

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
  • К перерыву «Спартак» уступает 0:1.
  • Матч обслуживает москвич Сергей Карасев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Скриншот трансляции «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Динамо Зенит Жиго Самуэль
Комментарии (18)
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Garrincha58
1634403490
лысый явно не справляется со своими обязанностями по его вине вспыхнула потасовка так как фолы спартаковцев пропускает, а фолы динамовцев сразу жёлтые уверен во втором тайме будут удаления скорее всего у Динамо
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Добрый Бобер
1634408595
Азмун чуть не покалечил вратаря, но ему всё простили и он против "Спартака" сыграет. Один из ключевых игроков обороны Жиго на матч с "Зенитом" исключён судьёй. Спасибо, что не травмой. Странно, что не в паре с Джикией.
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paracetamol
1634419431
Зениту по-барабану, что с Жигой, что без. Устаревшая модель!
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вальтер79
1634491536
ну что начинайте верещать что это зенит и газпром все купил впрочем как всегда )))))))
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