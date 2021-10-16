Жиго получил желтую после потасовки в матче с «Динамо» и не сыграет с «Зенитом»

В эти минуты проходит матч 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо». На 42-й минуте случилась потасовка с участием нескольких футболистов обеих команд.

По итогам эпизода желтую карточку получил спартаковский защитник Самуэль Жиго. Она стала для него четвертой в чемпионате, он пропустит следующий матч против «Зенита».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.

К перерыву «Спартак» уступает 0:1.

Матч обслуживает москвич Сергей Карасев.

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Скриншот трансляции «Матч ТВ».