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  • Витория – о потасовке во время дерби: «Футболисты потеряли голову»

Витория – о потасовке во время дерби: «Футболисты потеряли голову»

17 октября 2021, 00:50
15

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал стычку игроков во время матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2). Она случилась в первом тайме.

«Конфликта я не видел. Хотел бы сказать о работе арбитра. В данном вопросе он должен был отследить ситуацию, попытаться развести игроков, не дать им столкнуться. Футболисты немного потеряли голову, и мне не хочется сейчас судить кого-то, так как я не видел повтора эпизода», – сказал Витория.

  • В результате потасовки 4-ю желтую карточку в чемпионате получил защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита».
  • «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.
  • Матч судил москвич Сергей Карасев.
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Судья Федотов: «Драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил Карасев»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Динамо Витория Руй
Комментарии (15)
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Plyash
1634422567
Найти теперь надо голову,а то как забивать Англичанам будут? Особливо головой?
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Play
1634446541
Голову не футболисты, а недоносок Захарян, который влетает человеку двумя ногами в голеностоп и улыбается.
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vladimir-7
1634447921
Руй: " Я потасовку не видел, как только почувствовал, что она началась, то я быстро сдриснул в сортир."
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Боцман59rus
1634450806
_ вот что бывает, коода баран обслуживает игру, грязно мусорки играли и по второму мячу вопросы>))
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piligrim1986
1634454547
а карась стоял в сторонке и ждал, когда все рассосется)))
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NewLife
1634455286
Карась хамелион. Когда судит за бугром, то действительно судит и удаляет, а у нас выполняет заказы синита. За то, как он разруливал эпизод с дракой, его необходимо наказать.
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Январь 59
1634458021
Нормальная была потасовочка. Главное что сами участники столкновения уже разобрались меж собой, но тут нателели помощники , а к помощникам подлетели защитники и понеслась. Ничего страшного не произошло. В Хоккее на такую заварушку никто и смотреть не будет. А ту уже скандал. Нормально мужики пообщались. Обошлось без крови и без травм.
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BarStep
1634461178
Виновен Захарян и только он.. После такого, мягко говоря неадекватного подката, вместо того что бы подбежать и извиниться и хотя бы выразить озабоченность здоровьем.. На его лице неуместная, наглая ухмылка подонка.. Я бы в эту рожицу с левой приложился бы точно.. И будь что будет.. Спамовцы сдержались, респект..
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d с
1634469689
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