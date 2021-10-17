Витория – о потасовке во время дерби: «Футболисты потеряли голову»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал стычку игроков во время матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2). Она случилась в первом тайме.

«Конфликта я не видел. Хотел бы сказать о работе арбитра. В данном вопросе он должен был отследить ситуацию, попытаться развести игроков, не дать им столкнуться. Футболисты немного потеряли голову, и мне не хочется сейчас судить кого-то, так как я не видел повтора эпизода», – сказал Витория.

В результате потасовки 4-ю желтую карточку в чемпионате получил защитник «Спартака» Самуэль Жиго . Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита».

. Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита». «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.

Матч судил москвич Сергей Карасев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Судья Федотов: «Драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил Карасев»