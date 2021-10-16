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    Витория – о потасовке во время дерби: «Футболисты потеряли голову»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал стычку игроков во время матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2). Она случилась в первом тайме.

    «Конфликта я не видел. Хотел бы сказать о работе арбитра. В данном вопросе он должен был отследить ситуацию, попытаться развести игроков, не дать им столкнуться. Футболисты немного потеряли голову, и мне не хочется сейчас судить кого-то, так как я не видел повтора эпизода», – сказал Витория.

    • В результате потасовки 4-ю желтую карточку в чемпионате получил защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита».
    • «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.
    • Матч судил москвич Сергей Карасев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8688

      playsh 38 минут назад

      Найти теперь надо голову,а то как забивать Англичанам будут?
      Особливо головой?

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