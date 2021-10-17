⚽ РПЛ. ЦСКА победил «Урал», «Краснодар» спасся в матче с «Уфой»

Сегодня, 17 октября, состоялись четыре матча 11-го тура РПЛ. Сначала «Урал» дома уступил ЦСКА (0:1).
Затем в одно время начались встречи «Химки» – «Ахмат» (2:0) и «Крылья Советов» – «Нижний Новгород» (2:0).
Завершили игровой день «Краснодар» и «Уфа» (1:1).
Россия. РПЛ. 11-й тур
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Эджуке, 52.
Химки – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Кухарчук, 12; 2:0 – Долгов, 90.
Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сарвели, 36; 2:0 – Сарвели, 50.
Голы: 0:1 – Агаларов, 9; 1:1 – Крыховяк, 85 (с пенальти).
Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)
Гол: 1:0 – Давиташвили, 53; 1:1 – Дзюба, 88; 2:1 – К. Кангва, 90.
Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Дрейер, 36; 2:0 – Онугха, 66; 2:1 – Смолов, 68; 2:2 – Жемалетдинов, 90+3.
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Ордец, 19; 0:2 – Тюкавин, 60; 1:2 – Джикия, 87; 2:2 – Жиго, 90+1.
Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (3:0)
Голы: 1:0 – Юсупов, 10; 2:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 3:0 – Кассьерра, 33; 3:1 – Баштуш, 53; 3:2 – Соу, 90+3.