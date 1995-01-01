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    ⚽ РПЛ. ЦСКА победил «Урал», «Краснодар» спасся в матче с «Уфой»

    Сегодня, 17 октября, состоялись четыре матча 11-го тура РПЛ. Сначала «Урал» дома уступил ЦСКА (0:1).

    Затем в одно время начались встречи «Химки»«Ахмат» (2:0) и «Крылья Советов»«Нижний Новгород» (2:0).

    Завершили игровой день «Краснодар» и «Уфа» (1:1).

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эджуке, 52.

    Химки – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кухарчук, 12; 2:0 – Долгов, 90.

    Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сарвели, 36; 2:0 – Сарвели, 50.

    Краснодар – Уфа – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Агаларов, 9; 1:1 – Крыховяк, 85 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Давиташвили, 53; 1:1 – Дзюба, 88; 2:1 – К. Кангва, 90.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дрейер, 36; 2:0 – Онугха, 66; 2:1 – Смолов, 68; 2:2 – Жемалетдинов, 90+3.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ордец, 19; 0:2 – Тюкавин, 60; 1:2 – Джикия, 87; 2:2 – Жиго, 90+1.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 10; 2:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 3:0 – Кассьерра, 33; 3:1 – Баштуш, 53; 3:2 – Соу, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:05
    Комментарии12
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      Рейтинг: +53267

      portero 1 час назад

      Уфа при голе из вне игры атаку начали , да судейка мешал играть, и Быкам яйца мешали быстрее играть...

      0
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      Рейтинг: +2636

      ААМ 2 часа назад

      ЦСКА тянут за уши. Все играют неровно.

      2
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      Рейтинг: +10

      d с 9 часов назад

      Пpoгнозы футбoльных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +823

      Sancho010365 11 часов назад

      Следующий тур будет интересным. Смелюсь предположить, что у Сочи может быть 24 балла (на верху таблицы) , а вот у Зенита, Динамо, ЦСКА, Краснодара будет по 23 . Красиво и интересно!

      1
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      Рейтинг: +3170

      Кузьмич на трибуне > Sancho010365 2 часа назад

      У Краснодара уже не будет. Дай Бог что бы опять не облажались быки.

      2
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      Рейтинг: +823

      Sancho010365 > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Я понял, Краснодар в игре не понравился. Я не прав. Рано я поверил землякам. Да и Сочи не пустят на первое место. Чудес не бывает. Но унывать не будем. спасибо, что отозвались.

      1
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      Рейтинг: +13711

      Persona_non_Grata > Sancho010365 6 минут назад

      " Смелюсь предположить, что у Сочи может быть 24 балла (на верху таблицы) , а вот у Зенита ... 23 " - лично я обеими руками - ЗА !!!

      0
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      Рейтинг: +276

      Землякруглая 18 часов назад

      Арсенал отодрал бомжнй. Следуюший на очереди - Юве

      3
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      ...
      Рейтинг: +358

      semm > Землякруглая 13 часов назад

      молодец ты, скажи ещё и как хорваты будут нас драть в ноябре. Рожает ведь земля таких ублюдков как ты, и пида..расов вдобавок

      2
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      Рейтинг: +5661

      mamba9090909 > Землякруглая 12 часов назад

      Кого отодрал Арсенал, непонятно, не по русски написано. И когда Арсенал будет драть Юве, если он следующий на очереди, тоже не понятно.

      1
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      Рейтинг: +314

      хряк СМ 16 октября, 13:53

      Сегодня время выносить мусор.

      2
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      Рейтинг: +5661

      mamba9090909 > хряк СМ 12 часов назад

      Мусорное ведро оказалось дырявым. Пока дырки заклеивали, время вышло.))

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