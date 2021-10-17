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  • ⚽ РПЛ. ЦСКА победил «Урал», «Краснодар» спасся в матче с «Уфой»

⚽ РПЛ. ЦСКА победил «Урал», «Краснодар» спасся в матче с «Уфой»

17 октября 2021, 21:05
12

Сегодня, 17 октября, состоялись четыре матча 11-го тура РПЛ. Сначала «Урал» дома уступил ЦСКА (0:1).

Затем в одно время начались встречи «Химки»«Ахмат» (2:0) и «Крылья Советов»«Нижний Новгород» (2:0).

Завершили игровой день «Краснодар» и «Уфа» (1:1).

Россия. РПЛ. 11-й тур

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эджуке, 52.

Химки – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кухарчук, 12; 2:0 – Долгов, 90.

Крылья Советов (Самара) – Нижний Новгород – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарвели, 36; 2:0 – Сарвели, 50.

Краснодар – Уфа – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Агаларов, 9; 1:1 – Крыховяк, 85 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Давиташвили, 53; 1:1 – Дзюба, 88; 2:1 – К. Кангва, 90.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дрейер, 36; 2:0 – Онугха, 66; 2:1 – Смолов, 68; 2:2 – Жемалетдинов, 90+3.

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ордец, 19; 0:2 – Тюкавин, 60; 1:2 – Джикия, 87; 2:2 – Жиго, 90+1.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Юсупов, 10; 2:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 3:0 – Кассьерра, 33; 3:1 – Баштуш, 53; 3:2 – Соу, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Рубин Сочи Динамо ЦСКА Химки Ростов Ахмат Краснодар Урал Уфа Арсенал Крылья Советов Нижний Новгород
Комментарии (12)
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хряк СМ
1634381597
Сегодня время выносить мусор.
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Sancho010365
1634461761
Следующий тур будет интересным. Смелюсь предположить, что у Сочи может быть 24 балла (на верху таблицы) , а вот у Зенита, Динамо, ЦСКА, Краснодара будет по 23 . Красиво и интересно!
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d с
1634469677
Пpoгнозы футбoльных матчей bet-org.ru
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ААМ
1634495500
ЦСКА тянут за уши. Все играют неровно.
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portero
1634497437
Уфа при голе из вне игры атаку начали , да судейка мешал играть, и Быкам яйца мешали быстрее играть...
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paracetamol
1634542563
Еще одна позорная "победа" лошадей!
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