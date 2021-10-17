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Материалы

Крылья Советов - Пари НН

17.10.2021, Воскресенье, 16:30 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 11 тур Крылья Советов - Пари НН
Россия. ФНЛ (2020/2021)
27 тур
27 февраля, суббота 14:00 Пари НН 0:1 Крылья Советов
7 тур
5 сентября, суббота 16:00 Крылья Советов 3:0 Пари НН
Россия. Матчи за место в РПЛ (2018/2019)

ответный матч		 2 июня, воскресенье 17:00 Крылья Советов 0:1 Пари НН
Россия. Матчи за место в РПЛ (2018/2019)

первый матч		 30 мая, четверг 19:00 Пари НН 1:3 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
20 тур
29 октября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:0 Пари НН
2 тур
15 июля, суббота 16:00 Пари НН 0:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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