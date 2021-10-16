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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Материалы

Арсенал - Зенит

16.10.2021, Суббота, 14:00 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 11 тур Арсенал - Зенит
Россия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
20 февраля, суббота 17:00 Зенит 1:2 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
16 тур
28 ноября, суббота 14:00 Арсенал 0:0 Зенит
7 тур
14 сентября, понедельник 18:30 Зенит 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 14:00 Арсенал 0:1 Зенит
9 тур
13 сентября, пятница 20:00 Зенит 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
3 декабря, понедельник 19:30 Арсенал 4:2 Зенит
2 тур
4 августа, суббота 16:30 Зенит 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
22 апреля, воскресенье 14:00 Арсенал 3:3 Зенит
13 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Зенит 0:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 19:30 Зенит 2:0 Арсенал
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:5 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
26 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 1:0 Арсенал
1 тур
2 августа, суббота 19:00 Арсенал 0:4 Зенит
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 19:00 Зенит 2:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 17 октября 2021, 09:09

    Позор Зениту, второе поражение подряд ...

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    Рейтинг: +87

    Кобальт 16 октября 2021, 17:08

    Какой Ювентус с такой игрой?Какая Лига Чемпионов?Семак,тебе в дворовой лиге дворовой командой командовать!Позорники.Или чистый договорняк...

    1
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    Рейтинг: +66

    RUS31 16 октября 2021, 16:25

    Да, да, да - Ураааааа.....
    Молодцы...

    1
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    Рейтинг: +706

    Forvard47 16 октября 2021, 16:24

    БОМЖИ СО*АТЬ
    СОС/те Х*Й

    1
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    Рейтинг: +378

    ninja1945 > Forvard47 16 октября 2021, 22:45

    и навальный тоже сосать

    1
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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 16 октября 2021, 15:51

    Вот и от тёмнинького прилетело. Тула сегодня гуляет до утра!

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 16 октября 2021, 15:50

    Хахаха)

    1
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 16 октября 2021, 15:41

    Вот показатель, нет Азмуна и пошло обнуление в голах у Зенита.

    2
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    Рейтинг: +4829

    Блямба 16 октября 2021, 15:25

    Лучше бы Ловрен дальше болел..
    Страшно подумать,что будет,когда Оздоев выздоровеет..

    3
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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 16 октября 2021, 15:20

    У Зенита много лишних передач.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 15 октября 2021, 13:55

    Счет будет 0:3

    0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > neim 16 октября 2021, 09:18

    Интрига возможно и будет, если Зенит будет в Туле выигрывать 0:1 и только к концу второго тайма забьет
    еще два мяча.

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