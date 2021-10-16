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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Зенит
Арсенал - Зенит: обзор матча 16 октября 2021
Арсенал
16.10.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
53'
З. Давиташвили
90'
К. Кангва
88'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Зенит
Замена
А. Бьорнстрем
️️️️
З. Давиташвили
90'
+2
Желтая карточка
К. Кангва
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Кангва
Пас отдал
Д. Степанов
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Малком
Желтая карточка
А. Коченков
81'
Замена
А. Гулиев
️️️️
С. Ткачев
76'
Замена
А. Суханов
️️️️
Д. Хлусевич
76'
Желтая карточка
Е. Луценко
74'
72'
Замена
В. Караваев
️️️️
А. Сутормин
72'
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Ерохин
Желтая карточка
Д. Хлусевич
62'
Замена
Е. Луценко
️️️️
Е. Марков
55'
ГОЛ! 1:0!
З. Давиташвили
Пас отдал
Д. Хлусевич
53'
46'
Замена
Клаудиньо
️️️️
Д. Кузяев
Желтая карточка
Е. Марков
40'
21'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
22
Зурико Давиташвили
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
3-2-4-1
1
Коченков
8
Смольников
26
Радакович
6
Беляев
5
Степанов
26
Хлусевич
22
Давиташвили
42
Кангва
11
Ткачев
23
Чаушич
20
Марков
3-2-2-2-1
33
Крицюк
3
Круговой
6
Ловрен
78
Чистяков
11
Сутормин
3
Дуглас Сантос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
21
Ерохин
22
Дзюба
22
Давиташвили
3
Бьорнстрем
3
Бьорнстрем
22
Давиташвили
26
Хлусевич
76
Суханов
76
Суханов
26
Хлусевич
11
Ткачев
99
Гулиев
99
Гулиев
11
Ткачев
20
Марков
48
Луценко
48
Луценко
20
Марков
11
Сутормин
15
Караваев
15
Караваев
11
Сутормин
14
Кузяев
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
14
Кузяев
21
Ерохин
77
Мостовой
77
Мостовой
21
Ерохин
Остались в запасе
Арсенал
Зенит
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
5
Кирилл Кравцов
ОП
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
41
Михаил Кержаков
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Арсенал - Зенит
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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