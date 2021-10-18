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Судьи
Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
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Краснодар - Уфа

17.10.2021, Воскресенье, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 11 тур Краснодар - Уфа
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
19 тур
17 декабря, четверг 18:00 Краснодар 1:0 Уфа
1 тур
9 августа, воскресенье 17:00 Уфа 0:3 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
1 марта, воскресенье 16:30 Краснодар 2:0 Уфа
2 тур
20 июля, суббота 14:00 Уфа 2:3 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
17 тур
9 декабря, воскресенье 16:30 Краснодар 1:1 Уфа
3 тур
13 августа, понедельник 17:30 Уфа 0:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
17 марта, суббота 16:30 Краснодар 0:1 Уфа
9 тур
10 сентября, воскресенье 16:30 Уфа 0:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 16:30 Краснодар 0:0 Уфа
6 тур
11 сентября, воскресенье 14:00 Уфа 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 14:30 Краснодар 4:0 Уфа
11 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Уфа 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
20 марта, пятница 17:00 Уфа 0:2 Краснодар
7 тур
14 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 0:2 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 17 октября 2021, 21:01

    Нормальный такой размен; c ЦСКА -2, а с Уфой +1

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 17 октября 2021, 20:54

    Отскочил Краснодар!

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    Рейтинг: +67942

    portero 17 октября 2021, 20:45

    Француз и поляк очень плохо сегодня играют...

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    Рейтинг: +67942

    portero 17 октября 2021, 20:38

    Сухой сук, умеет свистеть как заказали....

    1
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    Рейтинг: +67942

    portero 17 октября 2021, 20:29

    Меняй нахрен иносранцев двух К выпускай наших двух молодых...

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    Рейтинг: +67942

    portero 17 октября 2021, 19:59

    Писец какой-то, слишком медленно всё, в касание совсем никак, надо постоять подумать, а Уфа оказывается выиграть хочет и не дают долго думать.

    Классон после травмы никакой, просто непруха у него...

    Слабая надежда что после перерыва сможем ишрать быстрее, надо будет молодых выпустить Кривцова , Корнюшина.

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 17 октября 2021, 19:55

    Подурачились и хватит. Пора уже выносить этот говеный автобус

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    Рейтинг: +911

    Федорыч-НН 17 октября 2021, 19:54

    Не фанат ни Уфы, ни Краснодара, но вопрос: куда уфимские игроки смотрят? Этой черной обезьяне ноги переломать, вырвать с корнем, просто убить на поле, чтобы в этом сезоне на поле больше не появлялся, а дальше выходил только на замену, на пять минут, и стоял в углу

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com > Федорыч-НН 17 октября 2021, 19:54

    Себе яйца откуси.

    2
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    Рейтинг: +911

    Федорыч-НН > zaichkin777@gmail.com 17 октября 2021, 19:57

    Ты с ним одного цвета, что-ли?

    0
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com > Федорыч-НН 17 октября 2021, 20:05

    А тебя это бельчик напрягает?

    0
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    Рейтинг: +5954

    ySS 17 октября 2021, 19:23

    Уфа умеет огорчать атакующие команды

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    Рейтинг: +185

    Edward52 17 октября 2021, 13:06

    Бедная Уфа, ей можно только пожелать не влететь с крупным счетом, 3:0 достаточно

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