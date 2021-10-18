Краснодар - Уфа

Нормальный такой размен; c ЦСКА -2, а с Уфой +1
|19 тур
|17 декабря, четверг
|18:00
|Краснодар
|1:0
|Уфа
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|17:00
|Уфа
|0:3
|Краснодар
|19 тур
|17 декабря, четверг
|18:00
|Краснодар
|1:0
|Уфа
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|17:00
|Уфа
|0:3
|Краснодар
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|1:1
|Уфа
|3 тур
|13 августа, понедельник
|17:30
|Уфа
|0:1
|Краснодар
|23 тур
|17 марта, суббота
|16:30
|Краснодар
|0:1
|Уфа
|9 тур
|10 сентября, воскресенье
|16:30
|Уфа
|0:1
|Краснодар
|20 тур
|19 марта, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|0:0
|Уфа
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|14:00
|Уфа
|0:0
|Краснодар
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|14:30
|Краснодар
|4:0
|Уфа
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|16:00
|Уфа
|1:1
|Краснодар
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Нормальный такой размен; c ЦСКА -2, а с Уфой +1
Отскочил Краснодар!
Писец какой-то, слишком медленно всё, в касание совсем никак, надо постоять подумать, а Уфа оказывается выиграть хочет и не дают долго думать.
Классон после травмы никакой, просто непруха у него...
Слабая надежда что после перерыва сможем ишрать быстрее, надо будет молодых выпустить Кривцова , Корнюшина.
Подурачились и хватит. Пора уже выносить этот говеный автобус
Не фанат ни Уфы, ни Краснодара, но вопрос: куда уфимские игроки смотрят? Этой черной обезьяне ноги переломать, вырвать с корнем, просто убить на поле, чтобы в этом сезоне на поле больше не появлялся, а дальше выходил только на замену, на пять минут, и стоял в углу
Себе яйца откуси.
Ты с ним одного цвета, что-ли?
А тебя это бельчик напрягает?