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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Уфа
Краснодар - Уфа: обзор матча 17 октября 2021
Краснодар
17.10.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
84'
Г. Крыховяк (П)
9'
Г. Агаларов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Уфа
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Мрзляк
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
К. Рамирес
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Крыховяк
84'
76'
Желтая карточка
В. Камилов
76'
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Кротов
Замена
Н. Кривцов
️️️️
А. Черников
70'
Замена
В. Ильин
️️️️
В. Классон
70'
69'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
А. Голубев
Желтая карточка
Е. Сорокин
62'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
У. Спайич
60'
Желтая карточка
У. Спайич
59'
46'
Замена
К. Плиев
️️️️
А. Алиев
29'
Замена
О. Урунов
️️️️
Г. Агаларов
26'
Травма
Г. Агаларов
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агаларов
Пас отдал
В. Кротов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
53
Александр Черников
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
5
Реми Кабелла
РФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
17
Эгаш Касинтура
ЛАЗ
5
Боян Йокич
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
10
Азер Алиев
ПАЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
4-1-2-1-2
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
25
Спайич
53
Черников
20
Крыховяк
52
Вилена
8
Сперцян
7
Классон
9
Кордоба
5
Кабелла
3-3-2-1-1
31
Беленов
5
Йокич
44
Журавлев
3
Ботака-Иобома
10
Алиев
24
Мрзляк
17
Касинтура
50
Голубев
18
Камилов
57
Кротов
25
Агаларов
25
Спайич
28
Сорокин
28
Сорокин
25
Спайич
2
Рамирес
89
Стоцкий
89
Стоцкий
2
Рамирес
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
7
Классон
98
Ильин
98
Ильин
7
Классон
50
Голубев
6
Фищенко
6
Фищенко
50
Голубев
10
Алиев
15
Плиев
15
Плиев
10
Алиев
57
Кротов
19
Иванов
19
Иванов
57
Кротов
25
Агаларов
11
Урунов
11
Урунов
25
Агаларов
Остались в запасе
Краснодар
Уфа
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
1
Евгений Городов
ВР
Главный тренер
Виктор Гончаренко
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
1
Евгений Городов
ВР
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Краснодар - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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