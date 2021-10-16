Сочи - Ростов

Комментаторы прям счачтливы от преимущества Сочи!
|21 тур
|6 марта, суббота
|19:00
|Ростов
|0:0
|Сочи
|10 тур
|4 октября, воскресенье
|16:30
|Сочи
|4:2
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Сочи молодцы, хотя Ростов жалко.
У Ростова опять дети вышли?)
Для кого вопрос? Или вы поржать хотите?
Причем тут один матч до другого? Или после этого матча сочинские "герои" стали вдруг мужиками?
Настолько глупо эту тему мусолить спустя год, что я даже ничего писать не стану по этому поводу.
Удачи Ростову! После того, как сочинские "богатыри" самоутвердились с ростовской молодежкой, я их просто презираю.
О боже, уже сколько времени прошло, а боль не проходит?)
Спасибо за поддержку!
Так нет боли, есть презрение к недомужикам. Ну, это мое личное мнение и я его никому не навязываю. Как по мне, то мужчина всегда должен оставаться мужчиной, а "эти" у ребенка конфету отнимут, если только ребенок не окажется очень сильным.
Болею за вас. Удачи!
Спасибо!!! ОТ души!!!!!! Ну тут пипец..... сам видиш. НУ РОСТОВ просто так хрен вылетит !!!!!!!!!!!!!!!!
Тебя в Ростове кинули как лоха когда то очевидно что ты так смордиш,?
Все наладится. Уверен.
Спасибо уважаемый !!!!! От души спасибо!!!
Ха, Ростов до сих пор Валера тренирует)))
Судьи Сочи будут тащить на второе место.
К сожалению, Ростов проиграет.
К сожалению, Цска проиграет.
Мечтай дальше.