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Сочи - Ростов

16.10.2021, Суббота, 19:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 11 тур Сочи - Ростов
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
6 марта, суббота 19:00 Ростов 0:0 Сочи
10 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Сочи 4:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
19 июня, пятница 20:00 Сочи 10:1 Ростов
14 тур
26 октября, суббота 19:00 Ростов 2:0 Сочи
Товарищеские матчи 2013

3 марта, воскресенье 21:00 Ростов 1:0 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +3937

    minaev23 16 октября 2021, 20:14

    Комментаторы прям счачтливы от преимущества Сочи!

    3
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 16 октября 2021, 19:59

    Сочи молодцы, хотя Ростов жалко.

    0
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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 16 октября 2021, 19:40

    У Ростова опять дети вышли?)

    0
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    Рейтинг: +3937

    minaev23 > Из Твери Леха 16 октября 2021, 19:47

    Для кого вопрос? Или вы поржать хотите?

    1
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    Рейтинг: +6889

    Антибиотик > Из Твери Леха 16 октября 2021, 22:13

    Причем тут один матч до другого? Или после этого матча сочинские "герои" стали вдруг мужиками?

    2
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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха > Антибиотик 17 октября 2021, 00:19

    Настолько глупо эту тему мусолить спустя год, что я даже ничего писать не стану по этому поводу.

    0
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    Рейтинг: +67942

    portero 16 октября 2021, 19:38

    Ну всё 3:0 Сочи выиграл...

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    Рейтинг: +6889

    Антибиотик 16 октября 2021, 19:09

    Удачи Ростову! После того, как сочинские "богатыри" самоутвердились с ростовской молодежкой, я их просто презираю.

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха > Антибиотик 16 октября 2021, 19:17

    О боже, уже сколько времени прошло, а боль не проходит?)

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    Рейтинг: +3937

    minaev23 > Антибиотик 16 октября 2021, 19:25

    Спасибо за поддержку!

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    Рейтинг: +6889

    Антибиотик > Из Твери Леха 16 октября 2021, 19:28

    Так нет боли, есть презрение к недомужикам. Ну, это мое личное мнение и я его никому не навязываю. Как по мне, то мужчина всегда должен оставаться мужчиной, а "эти" у ребенка конфету отнимут, если только ребенок не окажется очень сильным.

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    Рейтинг: +6889

    Антибиотик > minaev23 16 октября 2021, 19:29

    Болею за вас. Удачи!

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    Рейтинг: +3937

    minaev23 > Антибиотик 16 октября 2021, 19:49

    Спасибо!!! ОТ души!!!!!! Ну тут пипец..... сам видиш. НУ РОСТОВ просто так хрен вылетит !!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +3937

    minaev23 > Из Твери Леха 16 октября 2021, 19:51

    Тебя в Ростове кинули как лоха когда то очевидно что ты так смордиш,?

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    Рейтинг: +6889

    Антибиотик > minaev23 16 октября 2021, 22:01

    Все наладится. Уверен.

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    Рейтинг: +3937

    minaev23 > Антибиотик 16 октября 2021, 22:06

    Спасибо уважаемый !!!!! От души спасибо!!!

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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 16 октября 2021, 19:03

    Ха, Ростов до сих пор Валера тренирует)))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 16 октября 2021, 18:31

    Судьи Сочи будут тащить на второе место.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 15 октября 2021, 13:49

    К сожалению, Ростов проиграет.

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    Рейтинг: +1114

    SpartakMoskwa > vladimir-7 16 октября 2021, 13:34

    К сожалению, Цска проиграет.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > SpartakMoskwa 16 октября 2021, 14:14

    Мечтай дальше.

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