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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Ростов
Сочи - Ростов: обзор матча 16 октября 2021
Сочи
16.10.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Ростов
10'
А. Юсупов
28'
К. Нобоа (П)
33'
М. Кассьерра
53'
Баштуш
90+4'
А. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Ростов
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
А. Соу
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Нобоа
90'
+2
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Юсупов
87'
Желтая карточка
Д. Прохин
82'
80'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Гигович
77'
Замена
Н. Поярков
️️️️
И. Калинин
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
76'
60'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
К. Хашимото
58'
Желтая карточка
А. Гигович
53'
ГОЛ! 3:1!
Баштуш
46'
Замена
А. Соу
️️️️
Н. Комличенко
46'
Замена
Д. Хаджикадунич
️️️️
Д. Терентьев
Замена
И. Попов
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Замена
Н. Заболотный
️️️️
С. Джанаев
46'
ГОЛ! 3:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
Н. Бурмистров
33'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
32'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Нобоа
28'
23'
Желтая карточка
Баштуш
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
Пас отдал
М. Кассьерра
10'
7'
Желтая карточка
И. Калинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Максим Колмаков
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
90
Даниил Павлов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
9
Али Соу
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Джанаев
5
Родригао
27
Прохин
20
Юрганов
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
4
Юсупов
16
Нобоа
18
Бурмистров
9
Кассьерра
4-1-2-1-2
30
Песьяков
43
Терентьев
15
Баштуш
55
Осипенко
13
Калинин
15
Глебов
8
Гигович
42
Хашимото
7
Полоз
27
Комличенко
11
Альмквист
35
Джанаев
12
Заболотный
12
Заболотный
35
Джанаев
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
16
Нобоа
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Нобоа
18
Бурмистров
71
Попов
71
Попов
18
Бурмистров
13
Калинин
16
Поярков
16
Поярков
13
Калинин
43
Терентьев
6
Хаджикадунич
6
Хаджикадунич
43
Терентьев
42
Хашимото
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
42
Хашимото
8
Гигович
19
Байрамян
19
Байрамян
8
Гигович
27
Комличенко
9
Соу
9
Соу
27
Комличенко
Остались в запасе
Сочи
Ростов
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
90
Даниил Павлов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
90
Даниил Павлов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Сочи - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
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