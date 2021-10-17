Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

Рубин - Локомотив

16.10.2021, Суббота, 16:30 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 11 тур Рубин - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
17 тур
5 декабря, суббота 14:00 Локомотив 3:1 Рубин
1 тур
11 августа, вторник 20:00 Рубин 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
27 июня, суббота 17:30 Рубин 0:2 Локомотив
1 тур
15 июля, понедельник 20:00 Локомотив 1:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
10 мая, пятница 19:00 Локомотив 4:0 Рубин
14 тур
11 ноября, воскресенье 16:30 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 6 марта, среда 19:00 Рубин 0:1 Локомотив
Россия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 5 декабря, среда 19:30 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
2 декабря, суббота 16:30 Локомотив 1:0 Рубин
5 тур
9 августа, среда 20:00 Рубин 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
29 апреля, суббота 16:30 Локомотив 0:1 Рубин
12 тур
31 октября, понедельник 19:30 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Локомотив 1:0 Рубин
8 тур
12 сентября, суббота 19:00 Рубин 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
28 тур
16 мая, суббота 19:00 Локомотив 3:0 Рубин
4 тур
17 августа, воскресенье 18:30 Рубин 1:1 Локомотив
Россия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
3 марта, вторник 20:00 Локомотив 0:0
(4:2)п		 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
7 декабря, суббота 18:30 Локомотив 0:0 Рубин
14 тур
27 октября, воскресенье 13:30 Рубин 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
30 марта, суббота 13:30 Рубин 2:0 Локомотив
8 тур
15 сентября, суббота 13:30 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
22 апреля, воскресенье 19:30 Локомотив 0:0 Рубин
34 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
21 марта, среда 18:30 Рубин 4:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 18:30 Локомотив 1:1 Рубин
10 тур
20 мая, пятница 20:30 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Локомотив 0:0 Рубин
1 тур
14 марта, воскресенье 14:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Рубин
10 тур
23 мая, суббота 19:00 Рубин 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Рубин 1:2 Локомотив
1 тур
16 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
25 июля, среда 19:00 Рубин 3:0 Локомотив
2 тур
17 марта, суббота 18:00 Локомотив 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
2 октября, понедельник 00:00 Рубин 2:4 Локомотив
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 4:4 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 14:00 Рубин 3:1 Локомотив
4 тур
9 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Рубин
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Рубин 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 Локомотив 1:1 Рубин
15 тур
27 июня, пятница 00:00 Рубин 3:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
...
  • ...
    Рейтинг: +1024

    Нас Много 16 октября 2021, 20:10

    Не удалось Рубину Локомотив отгисдолить, но у железнодорожников всё ещё впереди.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii > Нас Много 17 октября 2021, 07:19

    Прикольное слово придумал. Возьмем на вооружение.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 16 октября 2021, 18:36

    Жаль. Отскочил Локомотив.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 16 октября 2021, 18:25

    Рубин, ну как же так?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 16 октября 2021, 18:24

    Еле унесли ноги паровозники............

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5954

    ySS 16 октября 2021, 18:09

    Давай, железные, додавливай Казань!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 16 октября 2021, 18:08

    Если Рубин не победит, будет обидно. На победу они наиграли.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1114

    SpartakMoskwa > bomilazdeshnii 16 октября 2021, 18:24

    игра была равная ничья закономерность

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +536

    Aleksey! 16 октября 2021, 17:56

    Гасите этот Локо с его больными на всю голову менеджерами руководителями. Задолбали честно.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1785

    Alex Y 16 октября 2021, 16:29

    Если все со2-6 место победят у них будет по 20-22 очка и они будут совсем рядом с чемпионством , хоть интрига будет временная)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 16 октября 2021, 16:22

    Пусть Рубин победит. Не долюбливаю я столичные команды РПЛ. У них все деньги, гонору полно (как и у москвичей) а толку 0.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +536

    Aleksey! > bomilazdeshnii 16 октября 2021, 17:52

    Оооооо))))) очередной человек стереотип ))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1785

    Alex Y 16 октября 2021, 15:59

    Локо должен пользовать проигрышем Зенита, если хотят бороться за чемпионство)

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 