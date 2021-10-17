Рубин - Локомотив

Не удалось Рубину Локомотив отгисдолить, но у железнодорожников всё ещё впереди.
|17 тур
|5 декабря, суббота
|14:00
|Локомотив
|3:1
|Рубин
|1 тур
|11 августа, вторник
|20:00
|Рубин
|0:2
|Локомотив
|17 тур
|5 декабря, суббота
|14:00
|Локомотив
|3:1
|Рубин
|1 тур
|11 августа, вторник
|20:00
|Рубин
|0:2
|Локомотив
|24 тур
|27 июня, суббота
|17:30
|Рубин
|0:2
|Локомотив
|1 тур
|15 июля, понедельник
|20:00
|Локомотив
|1:1
|Рубин
|28 тур
|10 мая, пятница
|19:00
|Локомотив
|4:0
|Рубин
|14 тур
|11 ноября, воскресенье
|16:30
|Рубин
|0:0
|Локомотив
|19 тур
|2 декабря, суббота
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Рубин
|5 тур
|9 августа, среда
|20:00
|Рубин
|1:1
|Локомотив
|26 тур
|29 апреля, суббота
|16:30
|Локомотив
|0:1
|Рубин
|12 тур
|31 октября, понедельник
|19:30
|Рубин
|2:0
|Локомотив
|22 тур
|3 апреля, воскресенье
|17:00
|Локомотив
|1:0
|Рубин
|8 тур
|12 сентября, суббота
|19:00
|Рубин
|3:1
|Локомотив
|28 тур
|16 мая, суббота
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Рубин
|4 тур
|17 августа, воскресенье
|18:30
|Рубин
|1:1
|Локомотив
|19 тур
|7 декабря, суббота
|18:30
|Локомотив
|0:0
|Рубин
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|13:30
|Рубин
|1:2
|Локомотив
|22 тур
|30 марта, суббота
|13:30
|Рубин
|2:0
|Локомотив
|8 тур
|15 сентября, суббота
|13:30
|Локомотив
|1:0
|Рубин
|40 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|0:0
|Рубин
|34 тур
|11 марта, воскресенье
|16:00
|Рубин
|0:0
|Локомотив
|25 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:30
|Локомотив
|1:1
|Рубин
|10 тур
|20 мая, пятница
|20:30
|Рубин
|0:0
|Локомотив
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|0:0
|Рубин
|1 тур
|14 марта, воскресенье
|14:00
|Рубин
|2:0
|Локомотив
|24 тур
|4 октября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Рубин
|10 тур
|23 мая, суббота
|19:00
|Рубин
|2:0
|Локомотив
|30 тур
|22 ноября, суббота
|14:00
|Рубин
|1:2
|Локомотив
|1 тур
|16 марта, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Рубин
|21 тур
|2 октября, понедельник
|00:00
|Рубин
|2:4
|Локомотив
|6 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|4:4
|Рубин
|19 тур
|6 августа, суббота
|14:00
|Рубин
|3:1
|Локомотив
|4 тур
|9 апреля, суббота
|18:00
|Локомотив
|1:0
|Рубин
|27 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Рубин
|4 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|Рубин
|0:0
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Не удалось Рубину Локомотив отгисдолить, но у железнодорожников всё ещё впереди.
Прикольное слово придумал. Возьмем на вооружение.
Жаль. Отскочил Локомотив.
Рубин, ну как же так?
Если Рубин не победит, будет обидно. На победу они наиграли.
игра была равная ничья закономерность
Пусть Рубин победит. Не долюбливаю я столичные команды РПЛ. У них все деньги, гонору полно (как и у москвичей) а толку 0.
Оооооо))))) очередной человек стереотип ))))