Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Игроки «Динамо» во время дерби повели себя некультурно, занимались рукоприкладством»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов оценил потасовку из матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2). Она случилась в первом тайме.

«Что касается потасовки, то многие игроки соперника некультурно себя повели, занимались рукоприкладством. Правовую оценку даст КДК», – сказал Зеленов.

В результате потасовки 4-ю желтую карточку в чемпионате получил защитник «Спартака» Самуэль Жиго . Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита».

. Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита». «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.

Матч судил москвич Сергей Карасев.

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