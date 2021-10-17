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  • Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Игроки «Динамо» во время дерби повели себя некультурно, занимались рукоприкладством»

Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Игроки «Динамо» во время дерби повели себя некультурно, занимались рукоприкладством»

17 октября 2021, 16:20
43

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов оценил потасовку из матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2). Она случилась в первом тайме.

«Что касается потасовки, то многие игроки соперника некультурно себя повели, занимались рукоприкладством. Правовую оценку даст КДК», – сказал Зеленов.

  • В результате потасовки 4-ю желтую карточку в чемпионате получил защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита».
  • «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.
  • Матч судил москвич Сергей Карасев.
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Шунин: «Потасовка в дерби была на руку «Спартаку»

Витория – о потасовке во время дерби: «Футболисты потеряли голову»

Судья Федотов: «Драку между игроками «Спартака» и «Динамо» устроил Карасев»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (43)
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JTherry
1634477549
мусора всегда были провокаторами, вся их служба такая...
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NewLife
1634483230
Хотелось бы, чтобы по судейству Карася и его поощрению костоломности ментов, были сделаны выводы.
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portero
1634484787
Динамо конечно играет всегда грубо, но в этом эпизоде, судья грамотно карты раздал. Жиго и Джикия решили пресануть молодых, но не тех нарвались Гурулев их развел на карты, сам конечно тоже получил..
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GreyDM
1634486337
Если бы бородатый лягушатник не полез бы бодаться к Захаряну, то всё бы закончилось жёлтой карточкой последнему и никакой возни бы не было...
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моэм
1634486392
Этот подкат Захаряна как раз был местью , за "культурную" игру Спартака , которые не гнушались лишний раз "засадить" молодому ... культурно естественно.
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вальтер79
1634491700
не дергайтесь свинюшки у вас же маслов есть он вам в помощь)))))))))
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ySS
1634497932
Давайте прекратим глупые и мелочные пререкания. Кофрие не раз жестко играл против юного армянина. Тот опрометчиво прыгнул в ноги "обидчику". Жиго начал выговаривать что-то "восходящей звезде российского футбола". Грулев решил вмешаться в разговор двух игроков и зачем-то агрессивно оттолкнул француза, и тут понеслось... Карасёв не упустил возможность дать отпускную карту спартаковцу) В сухом остатке, ничья и пропуск немаловажного матча основным защитиком. Гаспром потирает руки)
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Shotlandets86
1634498270
Опять плач Ярославны от свиней, хотя еле ноги унесли.
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muromen72
1634504962
"Неженки" какие!
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FanatSerj
1634565049
"рукоприкладство" вот именно что только приложение рук, какая это драка? ну пообнимались, ну спустили пар и кстати второй тайм по игре лучше получился у команд, а то в первом тайме явно игра была сильно зажатой и сухой как в пустыне. Шунин с Джикией перетёр в конце и ладушки )))
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