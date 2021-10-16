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    Пресс-атташе «Спартака» Зеленов: «Игроки «Динамо» во время дерби повели себя некультурно, занимались рукоприкладством»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов оценил потасовку из матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2). Она случилась в первом тайме.

    «Что касается потасовки, то многие игроки соперника некультурно себя повели, занимались рукоприкладством. Правовую оценку даст КДК», – сказал Зеленов.

    • В результате потасовки 4-ю желтую карточку в чемпионате получил защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Он пропустит ближайший матч РПЛ против «Зенита».
    • «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.
    • Матч судил москвич Сергей Карасев.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2614

      tarasofka 34 минуты назад

      два бородатых косорылых развизжались - а провокаторы, конечно, из динамы.

      0
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      Рейтинг: +3880

      mopecekca > tarasofka 5 минут назад

      иди на ветку с арсеналом, чучело ******

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17729

      JTherry 1 час назад

      мусора всегда были провокаторами, вся их служба такая...

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