«Чемпионат»: «Ахмат» проведет экстренное совещание, на котором обсудят отставку Талалаева

Завтра, 18 октября, «Ахмат» проведет экстренное совещание, посвященное будущему Андрея Талалаева в клубе.

По информации «Чемпионата», на совещание, созванное президентом «Ахмата» Магомедом Даудовым, приглашен в том числе и главный тренер команды.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что 49-летний специалист может лишиться работы, если команда из Грозного проиграет «Химкам» в 11-м туре РПЛ. «Ахмат» уступил со счетом 0:2.