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    «Чемпионат»: «Ахмат» проведет экстренное совещание, на котором обсудят отставку Талалаева

    Завтра, 18 октября, «Ахмат» проведет экстренное совещание, посвященное будущему Андрея Талалаева в клубе.

    По информации «Чемпионата», на совещание, созванное президентом «Ахмата» Магомедом Даудовым, приглашен в том числе и главный тренер команды.

    Ранее «Матч ТВ» сообщал, что 49-летний специалист может лишиться работы, если команда из Грозного проиграет «Химкам» в 11-м туре РПЛ. «Ахмат» уступил со счетом 0:2.

    • «Ахмат» идет на 11-м месте в РПЛ.
    • Талалаев возглавляет команду с июля 2020 года.
    • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +823

      Sancho010365 20 минут назад

      Обидно за Ахмат, как-то не могут они определиться. Их ротации тренеров не дают успеха. Не верю я в нежелание Грозного иметь сильную команду. Народ гордый, за себя могут постоять! Как-то тихо у них на счёт своих воспитанников, жаль. Может не в тренере причина?

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      Рейтинг: +3786

      _Marqella_ 28 минут назад

      Если уволят зря сделают, Талалаев нормальный тренер..

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      Рейтинг: +25595

      пьяныйхоровод 35 минут назад

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