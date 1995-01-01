«Чемпионат»: «Ахмат» проведет экстренное совещание, на котором обсудят отставку Талалаева

Обидно за Ахмат, как-то не могут они определиться. Их ротации тренеров не дают успеха. Не верю я в нежелание Грозного иметь сильную команду. Народ гордый, за себя могут постоять! Как-то тихо у них на счёт своих воспитанников, жаль. Может не в тренере причина?
Завтра, 18 октября, «Ахмат» проведет экстренное совещание, посвященное будущему Андрея Талалаева в клубе.
По информации «Чемпионата», на совещание, созванное президентом «Ахмата» Магомедом Даудовым, приглашен в том числе и главный тренер команды.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что 49-летний специалист может лишиться работы, если команда из Грозного проиграет «Химкам» в 11-м туре РПЛ. «Ахмат» уступил со счетом 0:2.
- «Ахмат» идет на 11-м месте в РПЛ.
- Талалаев возглавляет команду с июля 2020 года.
- Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.