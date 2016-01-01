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    «Ахмат» может уволить Талалаева

    Будущее Андрея Талалаева на посту главного тренера «Ахмата» находится под вопросом.

    По информации «Матч ТВ», 49-летний специалист может лишиться работы, если команда из Грозного проиграет «Химкам» в 11-м туре РПЛ.

    Одна из причин возможной отставки тренера – конфликт с руководителем клуба, которого он попросил уйти с поля во время занятия.

    • Талалаев возглавляет «Ахмат» с июля 2020 года.
    • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.
    • В текущем розыгрыше РПЛ грозненцы идут на 11-м месте.
    • Матч с «Химками» состоится в воскресенье, 17 октября, в 16:30 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14622

      Garrincha58 2 минуты назад

      МатчТВ ждёт его

      0
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      Рейтинг: +996

      Блямба 10 минут назад

      "―Талалаев раздал всем автоматы, а кому они не достались — саперные лопатки."(с)

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