«Ахмат» может уволить Талалаева

Будущее Андрея Талалаева на посту главного тренера «Ахмата» находится под вопросом.
По информации «Матч ТВ», 49-летний специалист может лишиться работы, если команда из Грозного проиграет «Химкам» в 11-м туре РПЛ.
Одна из причин возможной отставки тренера – конфликт с руководителем клуба, которого он попросил уйти с поля во время занятия.
- Талалаев возглавляет «Ахмат» с июля 2020 года.
- Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.
- В текущем розыгрыше РПЛ грозненцы идут на 11-м месте.
- Матч с «Химками» состоится в воскресенье, 17 октября, в 16:30 мск.
Источник: «Матч ТВ»