«Ахмат» может уволить Талалаева

Будущее Андрея Талалаева на посту главного тренера «Ахмата» находится под вопросом.

По информации «Матч ТВ», 49-летний специалист может лишиться работы, если команда из Грозного проиграет «Химкам» в 11-м туре РПЛ.

Одна из причин возможной отставки тренера – конфликт с руководителем клуба, которого он попросил уйти с поля во время занятия.