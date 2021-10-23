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    Помазун, Гогличидзе, Адамов выйдут в старте у «Урала»; Набабкин, Щенников, Заболотный сыграют у ЦСКА

    Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.

    Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберeзкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

    Запасные: Тороп, Боков, Васин, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.

    • Матч начнется в 14:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +789

      Sancho010365 33 минуты назад

      23.10.2021 за 20.46 у ЦСКА будет 23 балла зачётных, факт!

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      Рейтинг: +53192

      portero 58 минут назад

      Победа ЦСКА два забьют.

      3
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      Рейтинг: +21917

      vladimir-7 > portero 45 минут назад

      Желательно.

      1
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      Рейтинг: +505

      Arrow10 > portero 7 минут назад

      Лучше бы конечно разгром оформить , но с сейчашней игрой ,даже 2 будут хорошим результатом.Все таки я думал , что положение клуба будет хуже , но Лешка наверное фартовый , раз с такой игрой ЦСКА может от 1 места всего 3 очка отделять

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