Помазун, Гогличидзе, Адамов выйдут в старте у «Урала»; Набабкин, Щенников, Заболотный сыграют у ЦСКА

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберeзкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Марио Фернандес, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке.

Запасные: Тороп, Боков, Васин, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

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