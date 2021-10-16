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  • Экс-директор «Чертаново» Ларин обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере

Экс-директор «Чертаново» Ларин обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере

16 октября 2021, 11:37
4

«Матч ТВ» раскрыл подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

Из документов производства следует, что функционер обвиняется в мошенничестве, а именно в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В 2019 и 2020 году на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» было суммарно выделено почти 835 миллионов рублей из бюджета Москвы. Однако субсидии были потрачены не по назначению. В ходе расследования установлено, что ряд спортсменов, заявленных в плане комплектования, фактически не тренировались, а также не принимали участие в турнирах и сборах.

В ближайшее время дело будет передано в суд. Ларин привлечен в качестве обвиняемого, мера пресечения – подписка о невыезде.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Чертаново
Комментарии (4)
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Ганнибал Лектор
1634377178
Если покопаться, то в 90% бюджетных клубов такими же схемами пилят и выводят бабло. А потом жалуются, что нет денег на команду.
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Vitaga
1634377434
надо украсть миллионы чтобы тебя не арестовали. а оформили подписку или домашний арест. нормально)
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d с
1634388992
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paracetamol
1634420415
Был у нас в конторе тоже Ларин, ворюга был еще тот!
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