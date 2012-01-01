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    Экс-директор «Чертаново» Ларин обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере

    «Матч ТВ» раскрыл подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

    Из документов производства следует, что функционер обвиняется в мошенничестве, а именно в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

    В 2019 и 2020 году на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» было суммарно выделено почти 835 миллионов рублей из бюджета Москвы. Однако субсидии были потрачены не по назначению. В ходе расследования установлено, что ряд спортсменов, заявленных в плане комплектования, фактически не тренировались, а также не принимали участие в турнирах и сборах.

    В ближайшее время дело будет передано в суд. Ларин привлечен в качестве обвиняемого, мера пресечения – подписка о невыезде.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +223

      Vitaga 37 минут назад

      надо украсть миллионы чтобы тебя не арестовали. а оформили подписку или домашний арест. нормально)

      0
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      Рейтинг: +5034

      Ганнибал Лектор 41 минуту назад

      Если покопаться, то в 90% бюджетных клубов такими же схемами пилят и выводят бабло. А потом жалуются, что нет денег на команду.

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