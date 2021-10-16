Экс-директор «Чертаново» Ларин обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере

«Матч ТВ» раскрыл подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

Из документов производства следует, что функционер обвиняется в мошенничестве, а именно в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В 2019 и 2020 году на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» было суммарно выделено почти 835 миллионов рублей из бюджета Москвы. Однако субсидии были потрачены не по назначению. В ходе расследования установлено, что ряд спортсменов, заявленных в плане комплектования, фактически не тренировались, а также не принимали участие в турнирах и сборах.

В ближайшее время дело будет передано в суд. Ларин привлечен в качестве обвиняемого, мера пресечения – подписка о невыезде.