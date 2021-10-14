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Жирков: «Не знаю, кто может составить конкуренцию «Зениту»

14 октября 2021, 23:44
11

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков высказался о доминировании петербургской команды в РПЛ.

– Есть ощущение внутри команды, что вы такие неуязвимые?

– Ну... Мне кажется, в прошлый раз, когда «Зенит» стал чемпионом, наверное, было такое ощущение. Постоянно выигрываешь, игры как-то складываются. Наверное, это придает уверенности.

И даже сейчас «Зенит», выиграв Суперкубок у «Локомотива», наверное, понял, что этот сезон может быть победным.

Так что не знаю, кто может составить конкуренцию. Тем более и по составу «Зенит» выглядит очень сильно.

  • «Зенит» набрал 23 очка в 10 турах текущего розыгрыша РПЛ.
  • Команда лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 4 балла.

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Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий
Комментарии (11)
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житель СПб
1634244688
Вообще то Жирков не в Зените. А состав - сильный и у Спартака, и у Локо, и у Динамо. Значит, дело в чем то другом. В отличие от всех этих команд, в Зените последние 3-4 года нет никаких конфликтов, и тренер не меняется.
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Soccerdealer63
1634248415
Жирков: «Не знаю, кто может составить конкуренцию «Зениту» Дык... Лейпциг, же..))
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Soccerdealer63
1634248665
У Газпрома - законодательно закреплённая монополия на экспорт газа)))) Пока это так, вопросы о конкуренции Зениту внутри страны и конкурентноспособности Зенита за её пределами ЗАКРЫТЫ))) И там и там - НУЛЬ!
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Fusballer
1634275663
С клубом, у которого есть госгарантии на чемпионство, тяжело конкурировать.
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d с
1634279998
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mab1011
1634281659
Жаль, что в Европе вся уверенность пропадает...
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paracetamol
1634288763
Жирик еще пригодился в нашем чемпе!
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