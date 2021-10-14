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    Жирков: «Не знаю, кто может составить конкуренцию «Зениту»

    Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков высказался о доминировании петербургской команды в РПЛ.

    – Есть ощущение внутри команды, что вы такие неуязвимые?

    – Ну... Мне кажется, в прошлый раз, когда «Зенит» стал чемпионом, наверное, было такое ощущение. Постоянно выигрываешь, игры как-то складываются. Наверное, это придает уверенности.

    И даже сейчас «Зенит», выиграв Суперкубок у «Локомотива», наверное, понял, что этот сезон может быть победным.

    Так что не знаю, кто может составить конкуренцию. Тем более и по составу «Зенит» выглядит очень сильно.

    • «Зенит» набрал 23 очка в 10 турах текущего розыгрыша РПЛ.
    • Команда лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 4 балла.

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    Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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    14.10.2021 23:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: -269

      СуперПАВ9 11 минут назад

      Сделайте так чтоб у Зенита в лиги чемпионов конкурентов не было

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      Рейтинг: -269

      СуперПАВ9 11 минут назад

      Локомотив и Динамо например

      0
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      Рейтинг: +11066

      житель СПб 35 минут назад

      Вообще то Жирков не в Зените. А состав - сильный и у Спартака, и у Локо, и у Динамо. Значит, дело в чем то другом. В отличие от всех этих команд, в Зените последние 3-4 года нет никаких конфликтов, и тренер не меняется.

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