Жирков: «Не знаю, кто может составить конкуренцию «Зениту»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков высказался о доминировании петербургской команды в РПЛ.

– Есть ощущение внутри команды, что вы такие неуязвимые?

– Ну... Мне кажется, в прошлый раз, когда «Зенит» стал чемпионом, наверное, было такое ощущение. Постоянно выигрываешь, игры как-то складываются. Наверное, это придает уверенности.

И даже сейчас «Зенит», выиграв Суперкубок у «Локомотива», наверное, понял, что этот сезон может быть победным.

Так что не знаю, кто может составить конкуренцию. Тем более и по составу «Зенит» выглядит очень сильно.

«Зенит» набрал 23 очка в 10 турах текущего розыгрыша РПЛ.

Команда лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 4 балла.

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