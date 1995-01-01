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    Жирков: «Я открыт для предложений зимой»

    Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прояснил свое будущее.

    «У меня была достаточно серьeзная травма после чемпионата Европы – полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление от такого – три-четыре месяца минимум.

    Сейчас уже тренируюсь индивидуально с тренером, в последние недели нет никаких болезненных ощущений. В принципе, всe нормально сейчас.

    О том, что будет дальше, подумаем. Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть.

    В принципе, можно было бы поиграть ещe, годик точно. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться», – сказал 38-летний футболист.

    • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
    • В сентябре он был заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево».

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    Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский«

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +29928

      oyabun 14 минут назад

      Это прекрасно что человек еще чувствует в себе силы играть в таком возрасте. Но по факту навряд ли он кому нужен сейчас в Премьер-лиге. Всё же скорости другие требуются.

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      Рейтинг: +11766

      ВетеR 26 минут назад

      Для дома престарелых ?)

      0
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      Рейтинг: +21882

      vladimir-7 44 минуты назад

      Юра, может быть тебе пора переключиться на тренерскую работу с детьми или с юношами и там принести большую пользу российскому футболу.

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      Рейтинг: +12874

      Skull_Boy 50 минут назад

      А кому ты нужен, если только Сережа пригреет в Калининграде

      0
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      Рейтинг: +10

      d c 50 минут назад

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      Рейтинг: +505

      Mityai90 55 минут назад

      Иди читай с женой Агнию Барто на бразильском языке по Грибоедовский вальс и играй в танки.

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