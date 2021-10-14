Жирков: «Я открыт для предложений зимой»

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прояснил свое будущее.
«У меня была достаточно серьeзная травма после чемпионата Европы – полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление от такого – три-четыре месяца минимум.
Сейчас уже тренируюсь индивидуально с тренером, в последние недели нет никаких болезненных ощущений. В принципе, всe нормально сейчас.
О том, что будет дальше, подумаем. Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть.
В принципе, можно было бы поиграть ещe, годик точно. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться», – сказал 38-летний футболист.
- В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
- В сентябре он был заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево».
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