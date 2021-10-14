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Жирков: «Я открыт для предложений зимой»

14 октября 2021, 20:58
17

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прояснил свое будущее.

«У меня была достаточно серьeзная травма после чемпионата Европы – полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление от такого – три-четыре месяца минимум.

Сейчас уже тренируюсь индивидуально с тренером, в последние недели нет никаких болезненных ощущений. В принципе, всe нормально сейчас.

О том, что будет дальше, подумаем. Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть.

В принципе, можно было бы поиграть ещe, годик точно. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться», – сказал 38-летний футболист.

  • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
  • В сентябре он был заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево».

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Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский«
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
Комментарии (17)
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Mityai90
1634235059
Иди читай с женой Агнию Барто на бразильском языке по Грибоедовский вальс и играй в танки.
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Skull_Boy
1634235401
А кому ты нужен, если только Сережа пригреет в Калининграде
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vladimir-7
1634235765
Юра, может быть тебе пора переключиться на тренерскую работу с детьми или с юношами и там принести большую пользу российскому футболу.
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ВетеR
1634236835
Для дома престарелых ?)
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oyabun
1634237530
Это прекрасно что человек еще чувствует в себе силы играть в таком возрасте. Но по факту навряд ли он кому нужен сейчас в Премьер-лиге. Всё же скорости другие требуются.
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Plyash
1634243646
ЛФЛ "Аминьево" ,это любительская футбольная лига.Неужели Жирику там в кайф звездить,ведь там квалификация игроков намного ниже,а травматизм намного выше того,к чему он привык.Из травм вылазить не будет.Да ещё уроды типа Широкова попадаются.
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Hektor 84
1634248282
Юра пора заканчивать. Сборная России на кубке легенд уже ждет.
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Hektor 84
1634248450
Хотя будь чабан у руля сборной вызвал бы его уже на ближайший сбор. Ветеран и еще и без клуба это в стиле чабанидзе)))
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Garrincha58
1634277280
сколько можно Жирков ты же уже несколько лет не играешь, а только лечишься и по три четыре месяца восстанавливаешься возомнил себя супер звездой иди лучше по играй в ПФЛ для удовольствия
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jek718875
1634278410
Огласите пожалуйста его ценник
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