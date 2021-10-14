Жирков: «Я открыт для предложений зимой»

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прояснил свое будущее.

«У меня была достаточно серьeзная травма после чемпионата Европы – полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление от такого – три-четыре месяца минимум.

Сейчас уже тренируюсь индивидуально с тренером, в последние недели нет никаких болезненных ощущений. В принципе, всe нормально сейчас.

О том, что будет дальше, подумаем. Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть.

В принципе, можно было бы поиграть ещe, годик точно. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться», – сказал 38-летний футболист.

В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».

В сентябре он был заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево».

Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»

Жирков: «Просил Абрамовича отпустить меня в «Спартак», но оказался в «Анжи»