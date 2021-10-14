Жирков: «Просил Абрамовича отпустить меня в «Спартак», но оказался в «Анжи»

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о своем возвращении в РПЛ в 2011 году.

– Самый близкий вариант, когда в «Спартаке мог оказаться?

– Это и в начале карьеры, и потом, когда был разговор с Романом Аркадьевичем [Абрамовичем]. Я сам к нему подходил и просил отпустить в «Спартак».

– Там у тебя прямой контакт с Карпиным был?

– Да, мы даже встречались на Тверской и разговаривали по этому поводу.

– Представляешь, как отнеслись бы болельщики ЦСКА?

– Ну, Широков же переходил.

– Неужели у тебя не было ощущения, что ты легенда ЦСКА?

– Тогда были бытовые проблемы в Англии. Мне хотелось вернуться именно в Россию, но отпустили только в «Анжи».

Не знаю, это из-за денег или у них были какие-то свои договоренности. Оказался в «Анжи».

Летом Жирков стал свободным агентом.

Он не играет с июня из-за травмы.

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