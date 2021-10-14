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  • Жирков: «Просил Абрамовича отпустить меня в «Спартак», но оказался в «Анжи»

Жирков: «Просил Абрамовича отпустить меня в «Спартак», но оказался в «Анжи»

14 октября 2021, 19:49
11

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о своем возвращении в РПЛ в 2011 году.

– Самый близкий вариант, когда в «Спартаке мог оказаться?

– Это и в начале карьеры, и потом, когда был разговор с Романом Аркадьевичем [Абрамовичем]. Я сам к нему подходил и просил отпустить в «Спартак».

– Там у тебя прямой контакт с Карпиным был?

– Да, мы даже встречались на Тверской и разговаривали по этому поводу.

– Представляешь, как отнеслись бы болельщики ЦСКА?

– Ну, Широков же переходил.

– Неужели у тебя не было ощущения, что ты легенда ЦСКА?

– Тогда были бытовые проблемы в Англии. Мне хотелось вернуться именно в Россию, но отпустили только в «Анжи».

Не знаю, это из-за денег или у них были какие-то свои договоренности. Оказался в «Анжи».

  • Летом Жирков стал свободным агентом.
  • Он не играет с июня из-за травмы.

Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»

Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский«
Россия. Премьер-лига Челси Спартак Анжи Жирков Юрий Абрамович Роман
Комментарии (11)
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Олег1204
1634234363
То что он с гнильцой мне было давно понятно, как этот кудрявый хер поперся в анжи
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Mityai90
1634234658
Да Юрец, зачем тогда были громкие слова на пресс-конференции последней, о возвращение в Россию только в ЦСКА. А сам потом к заклятым просился... гниловатый ты Юрец человек или туповатый, как жена.
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Vitaga
1634256887
вы когда нибудь видели умного футболиста? если видели то вам охрененно повезло... а так послушаешь интервью с большинством из них - ппц где эти идиоты выросли? что Черчесов что Кокорин дебил дебилом... понятно что не головой заработали а ножками ручками физикой.... если сравнить с поколением советских времен нынешнее - то советские футболисты прям академики по сранению с нынешними
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ДяДь ПашА
1634268190
Всем было известно,что Жирков с детства любил Спартак, почему не перешёл?? Не понятно.
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Fancyfall
1634273126
и хорошо, что мимо прошёл)
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d с
1634280035
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ItalianFootball
1634281999
Там Абра с "ТьфуНаТебя" все порешали за кулисами.
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kliker
1634293501
Юра с детства хотел, чтобы его все любили, хотел стать игроком Спартака, но жизнь не удалась, пришлось играть с бомжами и рукаку.
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zigbert
1634300929
Теперь это уже пустые воспоминания.
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