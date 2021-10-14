Жирков: «Просил Абрамовича отпустить меня в «Спартак», но оказался в «Анжи»

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о своем возвращении в РПЛ в 2011 году.
– Самый близкий вариант, когда в «Спартаке мог оказаться?
– Это и в начале карьеры, и потом, когда был разговор с Романом Аркадьевичем [Абрамовичем]. Я сам к нему подходил и просил отпустить в «Спартак».
– Там у тебя прямой контакт с Карпиным был?
– Да, мы даже встречались на Тверской и разговаривали по этому поводу.
– Представляешь, как отнеслись бы болельщики ЦСКА?
– Ну, Широков же переходил.
– Неужели у тебя не было ощущения, что ты легенда ЦСКА?
– Тогда были бытовые проблемы в Англии. Мне хотелось вернуться именно в Россию, но отпустили только в «Анжи».
Не знаю, это из-за денег или у них были какие-то свои договоренности. Оказался в «Анжи».
- Летом Жирков стал свободным агентом.
- Он не играет с июня из-за травмы.
Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»