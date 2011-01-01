Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Жирков: «Просил Абрамовича отпустить меня в «Спартак», но оказался в «Анжи»

    Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о своем возвращении в РПЛ в 2011 году.

    – Самый близкий вариант, когда в «Спартаке мог оказаться?

    – Это и в начале карьеры, и потом, когда был разговор с Романом Аркадьевичем [Абрамовичем]. Я сам к нему подходил и просил отпустить в «Спартак».

    – Там у тебя прямой контакт с Карпиным был?

    – Да, мы даже встречались на Тверской и разговаривали по этому поводу.

    – Представляешь, как отнеслись бы болельщики ЦСКА?

    – Ну, Широков же переходил.

    – Неужели у тебя не было ощущения, что ты легенда ЦСКА?

    – Тогда были бытовые проблемы в Англии. Мне хотелось вернуться именно в Россию, но отпустили только в «Анжи».

    Не знаю, это из-за денег или у них были какие-то свои договоренности. Оказался в «Анжи».

    • Летом Жирков стал свободным агентом.
    • Он не играет с июня из-за травмы.

    Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский«

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:49
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10288

      Cleaner 13 минут назад

      Уберег Абрамович Жиркова от Спартака. Умный еврей, не стал Юре карьеру портить...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      d c 50 минут назад

      Пpогнoзы футбольных матчей bet-org.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +505

      Mityai90 1 час назад

      Да Юрец, зачем тогда были громкие слова на пресс-конференции последней, о возвращение в Россию только в ЦСКА. А сам потом к заклятым просился... гниловатый ты Юрец человек или туповатый, как жена.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1338

      Олег1204 1 час назад

      То что он с гнильцой мне было давно понятно, как этот кудрявый хер поперся в анжи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Стыдно за зенит и рукаку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3563

      FENIX-SL 1 час назад

      фу
      такими речами совсем закапывает свои заслуги
      позорище!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1753

      Niko > FENIX-SL 1 час назад

      +1

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90215
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67834
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru