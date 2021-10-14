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  • Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»

Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»

14 октября 2021, 18:59
14

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким.

В мае Жирков опубликовал у себя в инстаграме видео, в котором главный тренер «Рубина» критикует игрока в нецензурной форме за неудачную в первом тайме товарищеского матча с Францией (2:4) перед Евро-2016.

— Наверное, не сошлись по всему. В его системе все время были виноваты крайние защитники. Нам доставалось: на теории, на тренировках. Все время: «Куда ты бежишь?!» Я говорю: «А как надо?» Ну и начинался спор.

После игры с французами я подошел к нему и сказал, что дальше без меня.

— Он сказал «хорошо, Юра» и не пытался ничего сделать?

— Не пытался ничего. Я сказал, что не маленький мальчик и сам понимаю, что в первом тайме допустил много ошибок. Помню, что угловой запустил куда-то.

Когда тренер на протяжении всего перерыва отчитывает тебя при молодежи и говорит: «*** [почему] ты не можешь передачу отдать», – это тяжелый момент. Я хотел встать и послать, но сдержал себя.

  • Слуцкий тренировал сборную России с 2015 по 2016 год.
  • Жирков не сыграл на Евро-2016.
  • Сейчас Жирков находится без клуба.

Источник: ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Россия Рубин Жирков Юрий Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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gunstilzit
1634227284
А ведь мог сказать что не набрал форму.
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Блямба
1634228386
Началось.. ЮТюбовский материал Бомба размажет на восемь сенсаций... А вообще -странно. Обычно сдержанный ,Юрий Валентинович обфекалил за два часа кого только смог..
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general.lizyukov
1634229719
А что не так? Тренер должен ранимую девочку отдельно отчитывать? Ты, с.ка, игрок, ты должен выполнять указания тренера, а если отчитывает - стой, молчи в тряпочку и на ус мотай. Все, б..., эксперты, все лучше знают. И тут же - "угловой запустил не туда".
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Niko
1634232414
Просто обнулил заслуги одним интервью.
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Plyash
1634233206
Слуц быдло невоспитанное,ему в Голландии с игроками только через переводчика раговаривать можно,когда не всё переводят.Или с собакой по имени Хвича.
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Mityai90
1634234965
Ты получаешь огромные деньги, ты представляешь свою страну на международной арене, ### [почему] ты не можешь передачу отдать?
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d с
1634280043
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paracetamol
1634289659
Жаль, что сдержался, но ничего, вся Россия его послала и Англия тоже!
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kliker
1634293236
Чем больше читаю о мудаке Слуцком, тем больше уважаю Карпина. "Не можешь доступно объяснить игрокам как играть - ты не тренер, а идиот" (Карпин). Какая пропасть между тренерами: "Вы все говно" (Слуцкий).
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zigbert
1634299300
Без ругани в команде трудно обойтись. Плохо когда появляется неприязнь.
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