Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким.

В мае Жирков опубликовал у себя в инстаграме видео, в котором главный тренер «Рубина» критикует игрока в нецензурной форме за неудачную в первом тайме товарищеского матча с Францией (2:4) перед Евро-2016.

— Наверное, не сошлись по всему. В его системе все время были виноваты крайние защитники. Нам доставалось: на теории, на тренировках. Все время: «Куда ты бежишь?!» Я говорю: «А как надо?» Ну и начинался спор.

После игры с французами я подошел к нему и сказал, что дальше без меня.

— Он сказал «хорошо, Юра» и не пытался ничего сделать?

— Не пытался ничего. Я сказал, что не маленький мальчик и сам понимаю, что в первом тайме допустил много ошибок. Помню, что угловой запустил куда-то.

Когда тренер на протяжении всего перерыва отчитывает тебя при молодежи и говорит: «*** [почему] ты не можешь передачу отдать», – это тяжелый момент. Я хотел встать и послать, но сдержал себя.