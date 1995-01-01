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    Жирков – о конфликте со Слуцким в сборной: «Хотел встать и послать его, но сдержался»

    Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером национальной команды Леонидом Слуцким.

    В мае Жирков опубликовал у себя в инстаграме видео, в котором главный тренер «Рубина» критикует игрока в нецензурной форме за неудачную в первом тайме товарищеского матча с Францией (2:4) перед Евро-2016.

    — Наверное, не сошлись по всему. В его системе все время были виноваты крайние защитники. Нам доставалось: на теории, на тренировках. Все время: «Куда ты бежишь?!» Я говорю: «А как надо?» Ну и начинался спор.

    После игры с французами я подошел к нему и сказал, что дальше без меня.

    — Он сказал «хорошо, Юра» и не пытался ничего сделать?

    — Не пытался ничего. Я сказал, что не маленький мальчик и сам понимаю, что в первом тайме допустил много ошибок. Помню, что угловой запустил куда-то.

    Когда тренер на протяжении всего перерыва отчитывает тебя при молодежи и говорит: «*** [почему] ты не можешь передачу отдать», – это тяжелый момент. Я хотел встать и послать, но сдержал себя.

    • Слуцкий тренировал сборную России с 2015 по 2016 год.
    • Жирков не сыграл на Евро-2016.
    • Сейчас Жирков находится без клуба.

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    Источник: ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +983

      Блямба 15 минут назад

      Началось..

      ЮТюбовский материал Бомба размажет на восемь сенсаций...
      А вообще -странно.
      Обычно сдержанный ,Юрий Валентинович обфекалил за два часа кого только смог..

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      Рейтинг: +105

      Вонючая бомжарня > Блямба 4 минуты назад

      Издержки проживания в культурной столице

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      Рейтинг: +381

      gunstilzit 33 минуты назад

      А ведь мог сказать что не набрал форму.

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