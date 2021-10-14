Жирков – о потасовке с Это'О: «Потолкались в подтрибунном помещении, но Хиддинк на следующий день все уладил»

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился воспоминаниями о конфликте с камерунским нападающим Самуэлем Это'О в период совместных выступлений за «Анжи».

«Мы играли против «Кубани». При счeте 1:1 я прошeл по флангу, подал на голову, а Это'О промазал и говорит, что надо низом давать. Я говорю: «Какой низом? Нормально дал».

Мы потом зашли в подтрибунное помещение. Я уже успокоился, а он идeт с охраной: «Я же тебе сказал давать низом! Показал тебе».

Говорю ему: «Иди отсюда!». Потолкались там. На следующий день Хиддинк уже всe уладил», – рассказал Жирков.

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