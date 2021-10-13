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    Marca: Рамос пропустит ближайшие матчи «ПСЖ». Он до сих пор не дебютировал за клуб

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает Marca.

    Ожидалось, что испанец сможет принять участие в ближайшем матче «ПСЖ» с «Анжером», который состоится 15 октября. Однако, Рамос по-прежнему тренируется отдельно от команды.

    Игрок «ПСЖ» также пропустит матч ЛЧ с «Лейпцигом», который состоится 19 октября.

    • Рамос летом перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт на 2 года.
    • Из-за травмы защитник до сих пор не дебютировал за новую команду.

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    Источник: Marca

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