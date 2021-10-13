Marca: Рамос пропустит ближайшие матчи «ПСЖ». Он до сих пор не дебютировал за клуб

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает Marca.
Ожидалось, что испанец сможет принять участие в ближайшем матче «ПСЖ» с «Анжером», который состоится 15 октября. Однако, Рамос по-прежнему тренируется отдельно от команды.
Игрок «ПСЖ» также пропустит матч ЛЧ с «Лейпцигом», который состоится 19 октября.
- Рамос летом перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт на 2 года.
- Из-за травмы защитник до сих пор не дебютировал за новую команду.
Источник: Marca