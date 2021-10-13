Marca: Рамос пропустит ближайшие матчи «ПСЖ». Он до сих пор не дебютировал за клуб

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает Marca.

Ожидалось, что испанец сможет принять участие в ближайшем матче «ПСЖ» с «Анжером», который состоится 15 октября. Однако, Рамос по-прежнему тренируется отдельно от команды.

Игрок «ПСЖ» также пропустит матч ЛЧ с «Лейпцигом», который состоится 19 октября.