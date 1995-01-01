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    Хуммельс – об уходе Холанада из «Боруссии»: «Трава в другом месте необязательно зеленее»

    Защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс высказался о возможном переходе одноклубника Эрлинга Холанда в другую команду.

    «Я пойму Холанда, если он захочет останется в «Боруссии». В Дортмунде здорово, он знает, что получит здесь. Я не теряю надежды, что он останется с нами надолго.

    Трава в другом месте необязательно зеленее. Футболистам всегда нужно помнить об этом», – сказал Хуммельс.

    • Холанд забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 5 матчах текущего сезона Бундеслиги.
    • Интерес к нападающему проявляют «Барселона» «Реал», «Бавария», «ПСЖ» и клубы АПЛ.
    • Норвежец планирует получать в новом клубе 50 миллионов евро в год.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7971

      Alekxei Z. 19 минут назад

      Матс , а ты в Баварию зачем ходил , траву посмотреть ?

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