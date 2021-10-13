Хуммельс – об уходе Холанада из «Боруссии»: «Трава в другом месте необязательно зеленее»

Защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс высказался о возможном переходе одноклубника Эрлинга Холанда в другую команду.

«Я пойму Холанда, если он захочет останется в «Боруссии». В Дортмунде здорово, он знает, что получит здесь. Я не теряю надежды, что он останется с нами надолго.

Трава в другом месте необязательно зеленее. Футболистам всегда нужно помнить об этом», – сказал Хуммельс.