Хуммельс – об уходе Холанада из «Боруссии»: «Трава в другом месте необязательно зеленее»

Защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс высказался о возможном переходе одноклубника Эрлинга Холанда в другую команду.
«Я пойму Холанда, если он захочет останется в «Боруссии». В Дортмунде здорово, он знает, что получит здесь. Я не теряю надежды, что он останется с нами надолго.
Трава в другом месте необязательно зеленее. Футболистам всегда нужно помнить об этом», – сказал Хуммельс.
- Холанд забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 5 матчах текущего сезона Бундеслиги.
- Интерес к нападающему проявляют «Барселона» «Реал», «Бавария», «ПСЖ» и клубы АПЛ.
- Норвежец планирует получать в новом клубе 50 миллионов евро в год.
Источник: Goal