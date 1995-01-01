Роналду – после разгрома Люксембурга: «Еще один исторический вечер! В моей ДНК заложено побеждать больше и больше»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оставил пост после победы над Люксембургом (5:0) в отборе ЧМ-2022. Он оформил хет-трик.

«Еще один шаг к нашей цели, еще один исторический вечер! Все упрощается, когда играем перед своей публикой, которая весь матч нас поддерживает.

В моей ДНК заложено побеждать больше и больше. То же самое в ДНК команды. Мы никогда не бываем довольны. Вперед, Португалия!» – написал Роналду.