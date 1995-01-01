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    Роналду – после разгрома Люксембурга: «Еще один исторический вечер! В моей ДНК заложено побеждать больше и больше»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оставил пост после победы над Люксембургом (5:0) в отборе ЧМ-2022. Он оформил хет-трик.

    «Еще один шаг к нашей цели, еще один исторический вечер! Все упрощается, когда играем перед своей публикой, которая весь матч нас поддерживает.

    В моей ДНК заложено побеждать больше и больше. То же самое в ДНК команды. Мы никогда не бываем довольны. Вперед, Португалия!» – написал Роналду.

    • Роналду забил 113-й, 114-й и 115-й голы за сборную Португалии, обновив мировой рекорд.
    • Суммарно португалец забил 9 мячей сборной Люксембурга.
    • Никто не пропустил от Роналду на уровне сборных так много.

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    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3369

      neveldomha 53 минуты назад

      Звезда сияет так, что режет глаз. Роналду просто - ....ас!!!!

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