Роналду – после разгрома Люксембурга: «Еще один исторический вечер! В моей ДНК заложено побеждать больше и больше»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оставил пост после победы над Люксембургом (5:0) в отборе ЧМ-2022. Он оформил хет-трик.

«Еще один шаг к нашей цели, еще один исторический вечер! Все упрощается, когда играем перед своей публикой, которая весь матч нас поддерживает.

В моей ДНК заложено побеждать больше и больше. То же самое в ДНК команды. Мы никогда не бываем довольны. Вперед, Португалия!» – написал Роналду.

Роналду забил 113-й, 114-й и 115-й голы за сборную Португалии, обновив мировой рекорд.

Суммарно португалец забил 9 мячей сборной Люксембурга.

Никто не пропустил от Роналду на уровне сборных так много.