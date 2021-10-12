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    Симеоне: «Попросил Суареса узнать, может ли Месси перейти в «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что просил Луиса Суареса позвонить Лионелю Месси чтобы узнать, готов ли аргентинец перейти в мадридский клуб.

    «Из уважения к Месси я не стал звонить ему лично, а попросил сделать это Суареса. Я хотел, чтобы Луис узнал у него, существует ли минимальная вероятность его перехода в «Атлетико».

    Но спустя некоторое время «ПСЖ» уже официально объявил о трансфере», – сказал Симеоне.

    • Месси подписал контракт с «ПСЖ» на 2 года.
    • В 5 матчах за французский клуб он забил 1 гол.
    • До этого Месси всю карьеру проводил в «Барселоне».

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    Источник: AS

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