Фольмер: «У Карпина такая манера общения: в любом случае кого-то назовет корягой или подобным. Он строгий, может напихать»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер поговорил о главном тренере сборной России Валерии Карпине. Они вместе работали в Ростове-на-Дону.

«Карпин – строгий, амбициозный профессионал. Называл ли он Эльдора Шомуродова кривоногим? У него такая манера общения: в любом случае кого-то назовет «корягой» или чем-то подобным. Это не в упрeк, а наоборот, в шутку. Как и любой другой тренер, может и похвалить, и напихать.

Какая диета была в «Ростове» при Карпине? Всe, что он говорит про сборную, было и в «Ростове». Не было сахара, была определeнная диета. Следили за весом, жировой прослойкой. Без сладкого было тяжело в первое время, потом ко всему привыкаешь.

Думаю, и при Валерии Георгиевиче мы могли себе что-то позволить. На базе была строгая диета, но больше половины команды живeт с жeнами и детьми, там уже сами по себе. Я за собой следил», – рассказал Фольмер.