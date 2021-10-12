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    Фольмер: «У Карпина такая манера общения: в любом случае кого-то назовет корягой или подобным. Он строгий, может напихать»

    Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер поговорил о главном тренере сборной России Валерии Карпине. Они вместе работали в Ростове-на-Дону.

    «Карпин – строгий, амбициозный профессионал. Называл ли он Эльдора Шомуродова кривоногим? У него такая манера общения: в любом случае кого-то назовет «корягой» или чем-то подобным. Это не в упрeк, а наоборот, в шутку. Как и любой другой тренер, может и похвалить, и напихать.

    Какая диета была в «Ростове» при Карпине? Всe, что он говорит про сборную, было и в «Ростове». Не было сахара, была определeнная диета. Следили за весом, жировой прослойкой. Без сладкого было тяжело в первое время, потом ко всему привыкаешь.

    Думаю, и при Валерии Георгиевиче мы могли себе что-то позволить. На базе была строгая диета, но больше половины команды живeт с жeнами и детьми, там уже сами по себе. Я за собой следил», – рассказал Фольмер.

    • При Карпине Россия гарантировала себе попадание в стыковые матчи за путевку на ЧМ-2022.
    • До этого он работал в «Ростове», «Спартаке».
    • У 21-летнего Фольмера в сезоне РПЛ 8 матчей и голевой пас.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +476

      БОМЖАРНИК 57 минут назад

      Карпин- Дзюба? Игрочишка))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +349

      semm > БОМЖАРНИК 30 минут назад

      здорово ты, бомжарик, Карпину очко лижешь и Дзюбу опускаешь, главное оригинально )))

      0
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      Рейтинг: +476

      БОМЖАРНИК > semm 11 минут назад

      Очко ты подлизуешь бомжарнику радужному))аххаха

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