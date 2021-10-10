Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Mundo Deportivo: Пьянич побывал в расположении «Ювентуса», надеясь летом вернуться в клуб

    Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич в эти дни находится на объектах «Ювентуса», о чем пишут в Испании. Футболист рассчитывает вернуться в туринский клуб летом.

    Пьянич принадлежит «Барселоне», контракт с которой действует до 2024 года.

    • Ранее сообщалось, что Пьянич отклонил предложение о переходе в «Зенит». Футболиста предлагали 5 клубам РПЛ.
    • С «Ювентусом» Пьянич 4 раза брал Серию А.
    • В сезоне чемпионата Турции у Пьянича 4 матча и 2 голевых паса.

    Пьянич: «Куман не уважал меня и никогда со мной не разговаривал. Я ушел в «Бешикташ» из любви к футболу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90113
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67788
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru