Mundo Deportivo: Пьянич побывал в расположении «Ювентуса», надеясь летом вернуться в клуб

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич в эти дни находится на объектах «Ювентуса», о чем пишут в Испании. Футболист рассчитывает вернуться в туринский клуб летом.

Пьянич принадлежит «Барселоне», контракт с которой действует до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Пьянич отклонил предложение о переходе в «Зенит». Футболиста предлагали 5 клубам РПЛ.

С «Ювентусом» Пьянич 4 раза брал Серию А.

В сезоне чемпионата Турции у Пьянича 4 матча и 2 голевых паса.

Пьянич: «Куман не уважал меня и никогда со мной не разговаривал. Я ушел в «Бешикташ» из любви к футболу»