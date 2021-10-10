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    Семин: «Желаю Гисдолю повторить и превзойти успехи «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на приход в клуб немца Маркуса Гисдоля. Он сменил Марко Николича.

    «У «Локомотива» есть чемпионские ориентиры – победы в чемпионате России, выходы в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка кубков. Новому тренеру я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая», – сказал Семин.

    • Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гисдоля нет.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2021 12:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11973

      Hektor 84 10 октября, 17:50

      Семин решил съязвить! Думал его позовут?

      0
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      Рейтинг: +2219

      Красногорск_Фан > Hektor 84 10 октября, 18:17

      Так он ничего кроме правды не сказал. Это самое грустное . а какие у него при этом были чувства кто знает

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      Рейтинг: +206

      Vitaga 10 октября, 17:09

      меняют Семина с кучей титулов на менее известного Николича(оказавшегося хорошим спецом к удивлению) потом на без титульного Гиздоля.... напоминает историю Спартака. ладно ЦСКА и Динамо пока еще в эту игру не играют

      0
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      Рейтинг: +3411

      PAREVG. 10 октября, 16:04

      Всё, хана Локо.
      Супротив этого Г(п)издоля, Николич был известным тренером,с кучей трофеев и наград. А этот,ни игроком не тренером, никогда, ничего не выигрывал...

      1
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      Рейтинг: +2545

      nemolod 10 октября, 14:26

      Палыч,твои достижения в родном клубе в ближайшее время никто не достигнет!

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      Рейтинг: +2219

      Красногорск_Фан 10 октября, 12:56

      Сарказм засчитан! Но по ходу его главное достоинство что во время секса с рангником стонет по немецки

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