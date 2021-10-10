Семин: «Желаю Гисдолю повторить и превзойти успехи «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на приход в клуб немца Маркуса Гисдоля. Он сменил Марко Николича.
«У «Локомотива» есть чемпионские ориентиры – победы в чемпионате России, выходы в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка кубков. Новому тренеру я желаю повторить и превзойти эти результаты. Планка очень высокая», – сказал Семин.
- Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
- Трофеев в карьере Гисдоля нет.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»