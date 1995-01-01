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    ⚡️ Немец Гиздоль возглавил «Локомотив»

    «Локомотив» определился с новым главным тренером. Команду, как и ожидалось, возглавил немец Маркус Гиздоль.

    Он знаком с главой спортивного департамента «Локомотива» Ральфом Рангником по совместной работе в «Шальке».

    Срок контракта с Гиздолем не сообщается.

    • Последним местом работы Гиздоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
    • Трофеев в карьере Гиздоля нет.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии44
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      Рейтинг: +1616

      lek! 7 минут назад

      Что творит Локомотив ?
      Получается поменяли шило на мыло ?
      Гиздоль ни чего не добился до этого , Николич хоть показал себя . Мля что творится РПЛ ?

      0
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      Рейтинг: +36

      SpartakMoskwa 42 минуты назад

      Он будет ручной куклой для Рангника он специльно позвал его что бы польностью руководить командой,если бы он захотел и получше кого ни будь привел, а так время покажет. Удачи Локо

      0
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      Рейтинг: +21785

      vladimir-7 > SpartakMoskwa 3 минуты назад

      Рангнику и Цорну, кого-нибудь, из известных и сильных тренеров нельзя, им нужна своя пешка, которая будет беспрекословно выполнять их требования и команды.

      0
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      Рейтинг: +21785

      vladimir-7 59 минут назад

      Цорн в спартаке изготовил отмычку от денежного сейфа клуба, почистил
      его слегка и отвалил, но вернулся в Локо с приятелем Рангником, оба
      осмотрелись, убрали мешающего им Николича, пригласили своего немца
      Гиздоля и теперь трое немцев приступят к очистке сейфа в Локомотиве при помощи отмычки Цорна.

      1
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      Рейтинг: +145

      Спартач80 > vladimir-7 52 минуты назад

      Чмоша,ты следи за своим нищебродским клубишкой,а так же продолжай быть лизухой Зенита,как ты любишь=)))

      2
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      Рейтинг: +21785

      vladimir-7 > Спартач80 23 минуты назад

      Ты-то, свинья поганая, что тут делаешь, иди в свой свинарник.

      1
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      Рейтинг: +10959

      житель СПб > vladimir-7 10 минут назад

      Очень похоже на правдоподобность. Я только не представляю, как такое возможно. Вроде бы клуб государственный, и все равно...

      0
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      Рейтинг: +395

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Железяки ни кто не поможет с их днищенскими игрочишками)
      И этого чрез пять туров за забор пинком.

      1
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      Рейтинг: +90124

      zigbert 1 час назад

      Локомотив встает на немецкие рельсы. Тренер хотя и не совсем известный но наверняка с Рангником у них будут доверительные отношения а это важно.

      4
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      Рейтинг: +17589

      JTherry > zigbert 58 минут назад

      Булыкин о Гиздоле: "Эта тряпка будет работать в «Локомотиве» благодаря Рангнику..." как-то все настроены скептически к этому выбору...

      2
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      Рейтинг: +90124

      zigbert > JTherry 17 минут назад

      Булыкин в своей карьере не пересекался с Гиздолем. Так что его слова воспринимать серьезно думаю не стоит. Он сам говорит что после зимней паузы будет видно что из себя представит Локомотив под его руководством.

      1
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      Рейтинг: +17589

      JTherry > zigbert 10 минут назад

      Булыкин не пересекался с Гиздолем, но скепсис его вполне разделяю... будет выполнять то, что ему скажет Рангник...

      1
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      Рейтинг: +10959

      житель СПб 1 час назад

      У меня возникает вопрос: а кому вообще принадлежит Локо? Не на бумаге - на бумаге государству, а фактически? И почему молчат правоохранительные органы? А у нас только про Зенит принято кричать! Там, хотя бы, в отличие от других ведущих государственных клубов (речь - не только о Локо!) не меняют каждый год тренеров и не выплачивают гигантские неустойки.

      2
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      Рейтинг: +2185

      Красногорск_Фан > житель СПб 1 час назад

      Локомотив принадлежит дочке рдж -компания ТрансТелеКом, она РЖД. Те РЖД, следовательно государству. Но творится вечно абы что. То недавно построенную арену сносить собираются то немца приглашают точь в точь похожего на Томаса Андерса из модерн токинг

      2
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      ...
      Рейтинг: +12362

      ilichkadr > Красногорск_Фан 14 минут назад

      С ареной можно такие деньжищи приподнять будьте-нате. Как сказал заслуженный артист России Валерий Баринов: "А если и со стадионом нахимичат, знаете, какие бабки можно взять? Такие, что потом можно свалить и никто не найдет тебя.".

      0
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      Рейтинг: +115

      Форвард 79 1 час назад

      Сейчас Рагник уйдет, в декабре его выгонят и опять неустойку выплатят)))

      2
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      Рейтинг: +5513

      Добрый Бобер 1 час назад

      Не накрылось бы звиздой
      То, куда пришёл Гиздоль...

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      Рейтинг: +12362

      ilichkadr > Добрый Бобер 1 час назад

      Если руководство РЖД не будет мешать тренеру, то должно у Маркуса получиться. Немцы народ основательный.

      2
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      Рейтинг: +25552

      Боцман59rus > ilichkadr 28 минут назад

      _ народ основательный, но в России у них исторически ничего не получается>))

      0
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      Рейтинг: +12362

      ilichkadr > Боцман59rus 2 минуты назад

      Похоже так и есть. Помнится Рёбер в Сатурне славно почудил, еле выгнали. Кстати, Гиздоль внешне очень похож на Юргена.

      0
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      Рейтинг: +21450

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Что русскому хорошо то немцу - смерть. И всё же успехов Локо!

      1
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      Рейтинг: +10544

      BRO_football 2 часа назад

      Понятно. Типичное кумовство. Гиздоля назначили не потому что он какой-то там крутой тренер, а потому что с Рангником знаком.

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