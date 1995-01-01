⚡️ Немец Гиздоль возглавил «Локомотив»

Что творит Локомотив ?
Получается поменяли шило на мыло ?
Гиздоль ни чего не добился до этого , Николич хоть показал себя . Мля что творится РПЛ ?
«Локомотив» определился с новым главным тренером. Команду, как и ожидалось, возглавил немец Маркус Гиздоль.
Он знаком с главой спортивного департамента «Локомотива» Ральфом Рангником по совместной работе в «Шальке».
Срок контракта с Гиздолем не сообщается.
- Последним местом работы Гиздоля был «Кельн», который он тренировал 2 года и покинул весной.
- Трофеев в карьере Гиздоля нет.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.