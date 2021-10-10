Суарес – о номинации на «Золотой мяч»: «Уругвайцы должны гордиться, что один из них остается на вершине футбола»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал свое попадание в список 30 кандидатов на «Золотой мяч». Игроку 34 года.

«Все уругвайцы должны гордиться, что один их них остается на вершине футбольного мира. Это большой комплимент для меня.

Я не собираюсь прекращать развиваться, трудиться, расти, бороться за вершину», – заверил Суарес.

Уругваец в этом году выиграл с «Атлетико» Примеру.

Суарес продолжает выступать за сборную Уругвая.

Вручение «Золотого мяча» состоится 5 декабря.

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