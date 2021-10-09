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    Суарес – о номинации на «Золотой мяч»: «Уругвайцы должны гордиться, что один из них остается на вершине футбола»

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал свое попадание в список 30 кандидатов на «Золотой мяч». Игроку 34 года.

    «Все уругвайцы должны гордиться, что один их них остается на вершине футбольного мира. Это большой комплимент для меня.

    Я не собираюсь прекращать развиваться, трудиться, расти, бороться за вершину», – заверил Суарес.

    • Уругваец в этом году выиграл с «Атлетико» Примеру.
    • Суарес продолжает выступать за сборную Уругвая.
    • Вручение «Золотого мяча» состоится 5 декабря.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1782

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Как бы красава, но то так пафосно, вот если бы ты сделал жизнь лучше в Уругвае, то есть повод, а так ногамяч.

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