Суарес: «Куман сообщил о моем уходе из «Барселоны» за 40 секунд. С легендами так не прощаются»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес считает себя легендой. Об этом он сказал, рассуждая о своем уходе из «Барселоны» в прошлом году.

«Рональд Куман сообщил мне об уходе за 40 секунд. С легендами так не прощаются. Куману не хватило воли сказать, кому я не нужен – ему или клубу.

Было очень тяжело уходить после сделанного для клуба. Лионель Месси мне тогда сообщил, что он хочет уйти», – сказал Суарес.

В 1-м же сезоне в «Атлетико» Суарес взял Примеру.

Куман говорил, что уход Суареса положительно повлияет на «Барселону».

Суарес играл в Каталонии 6 лет.

Суарес: «Куман отправлял меня тренироваться на другое поле. Я плакал из-за такого неуважения»