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    Суарес: «Куман сообщил о моем уходе из «Барселоны» за 40 секунд. С легендами так не прощаются»

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес считает себя легендой. Об этом он сказал, рассуждая о своем уходе из «Барселоны» в прошлом году.

    «Рональд Куман сообщил мне об уходе за 40 секунд. С легендами так не прощаются. Куману не хватило воли сказать, кому я не нужен – ему или клубу.

    Было очень тяжело уходить после сделанного для клуба. Лионель Месси мне тогда сообщил, что он хочет уйти», – сказал Суарес.

    • В 1-м же сезоне в «Атлетико» Суарес взял Примеру.
    • Куман говорил, что уход Суареса положительно повлияет на «Барселону».
    • Суарес играл в Каталонии 6 лет.

    Суарес: «Куман отправлял меня тренироваться на другое поле. Я плакал из-за такого неуважения»

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    Источник: Marca

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