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  • Суарес: «Куман отправлял меня тренироваться на другое поле. Я плакал из-за такого неуважения»

Суарес: «Куман отправлял меня тренироваться на другое поле. Я плакал из-за такого неуважения»

1 октября 2021, 19:35
16

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о работе с главным тренером «Барселоны» Рональдом Куманом. Они пересеклись в Каталонии в прошлом году, однако вскоре футболист ушел в мадридский клуб.

«Куман отправлял меня тренироваться на другое поле, будто я 15-летний игрок. Это расстраивало меня. Я плакал из-за такого неуважения. Сам я никогда не проявлял неуважения к Куману.

Я оставался профессионалом. Тренировался, будто ничего не происходит. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу говорил, что я врежу раздевалке и команде. Это было больно», – сказал уругваец.

  • В 1-м же сезоне в «Атлетико» Суарес взял Примеру.
  • Куман говорил, что уход Суареса положительно повлияет на «Барселону».
  • В текущем сезоне Примеры у Суареса 7 матчей и 3 гола.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Голландия. Эредивизие Атлетико Барселона Суарес Луис Куман Рональд
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1633109598
Вести себя надо достойно, а не плакать на другом поле... зазвездились вы с месси до безобразия.
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Mirak92
1633110058
Куман добил Барсу
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zarsm
1633110721
Конченый тренер
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svetekanet
1633110876
К сожалению, Барселона и без Кумана неуважительно относилась к своим легендам. Рональдиньо, который вдруг стал просто "не нужен". Месси, когда футболку с его номером тут же отдали какому-то неизвестному игроку. И вот теперь Суарес.
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Снег
1633111736
Ты очень много плакал, поэтому у тебя выросли лошадиные передние зубы и ты стал кусать футболистов от злобы.
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111ax
1633116836
барса благодаря руководству скатилась в помойку
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JI e x a
1633118813
Куман просто мразь!!!!
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jek718875
1633135572
Маленький мальчик расплакался,КУМАН такую харю отожрал,что не промахнёшся
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acor94
1633160214
Ну и чего, врезал кому-нибудь в раздевалке?
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