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    Суарес: «Куман отправлял меня тренироваться на другое поле. Я плакал из-за такого неуважения»

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о работе с главным тренером «Барселоны» Рональдом Куманом. Они пересеклись в Каталонии в прошлом году, однако вскоре футболист ушел в мадридский клуб.

    «Куман отправлял меня тренироваться на другое поле, будто я 15-летний игрок. Это расстраивало меня. Я плакал из-за такого неуважения. Сам я никогда не проявлял неуважения к Куману.

    Я оставался профессионалом. Тренировался, будто ничего не происходит. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу говорил, что я врежу раздевалке и команде. Это было больно», – сказал уругваец.

    • В 1-м же сезоне в «Атлетико» Суарес взял Примеру.
    • Куман говорил, что уход Суареса положительно повлияет на «Барселону».
    • В текущем сезоне Примеры у Суареса 7 матчей и 3 гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21392

      DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Вести себя надо достойно, а не плакать на другом поле... зазвездились вы с месси до безобразия.

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