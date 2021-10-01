Суарес: «Куман отправлял меня тренироваться на другое поле. Я плакал из-за такого неуважения»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о работе с главным тренером «Барселоны» Рональдом Куманом. Они пересеклись в Каталонии в прошлом году, однако вскоре футболист ушел в мадридский клуб.

«Куман отправлял меня тренироваться на другое поле, будто я 15-летний игрок. Это расстраивало меня. Я плакал из-за такого неуважения. Сам я никогда не проявлял неуважения к Куману.

Я оставался профессионалом. Тренировался, будто ничего не происходит. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу говорил, что я врежу раздевалке и команде. Это было больно», – сказал уругваец.