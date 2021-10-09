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  • Дюков: «Дзюба мог бы и помочь сборной, он набрал хорошую форму»

Дюков: «Дзюба мог бы и помочь сборной, он набрал хорошую форму»

9 октября 2021, 10:25
36

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отклонить вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

– Как вы относитесь к отказу Артема Дзюбы не играть за сборную?

– Это его решение. Он посчитал, что не может помочь сборной. Главный тренер считал по-другому, поэтому и пригласил его.

– Вы же видели, как Дзюба себя проявил...

– Артем набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь команде.

– Дорога в сборную для него не закрыта?

– Это решает тренер.

  • Дзюбу включили в расширенный список сборной на игры со Словакией и Словенией.
  • Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.
  • После этого он забил 2 гола в 3 матчах.

Дюков: «Вижу прогресс у сборной России Карпина»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Дюков Александр
Комментарии (36)
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insider_retro
1633764764
Кто о чём, а Дю о Дз :)) Кстати, вчера помогать было просто нЕкому, ибо мёртвому припарки не нужны...
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Январь 59
1633767934
Что то Дзюба в последней игре в ЛЧ не сильно помог Зениту. Все мячи потерял, ни одного удара в створ ворот. Пожалуй я был последний болельщик, который лояльно относился к Дзюбе, но последние игры и отказ от игры за сборную, вызвали самые жуткие отвращения к этому зажравшемуся человеку.
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Боцман59rus
1633767997
_ одноклеточный дрочер в контексте сборной сталь всплывать в новостных лентах чаще, чем в те времена когда играл за нац. команду. Очень хочу его появления в составе, чтобы обосравшись в очередной раз, он окончательно исчез с горизонтов и клубных в том числе, надеюсь после этого все недалекие поклонники его таланта, окончательно убедятся, что РПЛ,в силу своей убогости и лояльности к бездомным, никак не может являться показателем класса, этого умственно ограниченного кумира домохозяек>)))
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Taps
1633768403
Зачем Дзюбе участвовать в этом позоре ? Молодец, что послушал подсказки умных людей.
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Форвард 79
1633768632
Хватит уже мусолить решение эого игрочишки! Не может ну и не надо. Он сам все решил. И без него справятся. Можно подумать, сборная потеряла величайшего мастера)
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nik55
1633769523
Дзюба мог бы и помочь сборной, он набрал хорошую форму для дрочки но только не для футбола
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ЮНик
1633771815
Трагедия Дзюбы в том, что после того как он прекратит пинать мячик, нигде и никому он не будет нужен. Даже в бывшем канделакином шапито, где Вофка Быстров "отжигает". Разве что ремейк "Собачьего сердца" начнут снимать...
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sochi-2013
1633773846
Вы уж определитесь; или крестик снимите, или трусы наденьте! Или Карпин, или Дзюба. Я не думаю, что дело в Дзюбе.
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vladimir-7
1633780540
Дюков, идет много споров о том, правильно-ли поступил Дзюба, отказавшийся войти в состав сборной или была другая причина, заставившая его это сделать. Узнать правду можно, пригласив Карпина и Дзюбу в ТВ-студию и выслушать их в прямом эфире, расставив все точки в различных домыслах. Займись этим и всё встанет на свои места.
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Пельш 1
1633790476
Чем бы помогла ваша деревяшка, простоять в центральном круге? Вчера много деревяшек вышло, ладно Словаки помогли. 78 на 22 % владение мячём, пипец просто, Словаки возили как хотели эту классную защиту. Хорошо, что Сафонов выручал!
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