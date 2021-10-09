Дюков: «Дзюба мог бы и помочь сборной, он набрал хорошую форму»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отклонить вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
– Как вы относитесь к отказу Артема Дзюбы не играть за сборную?
– Это его решение. Он посчитал, что не может помочь сборной. Главный тренер считал по-другому, поэтому и пригласил его.
– Вы же видели, как Дзюба себя проявил...
– Артем набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь команде.
– Дорога в сборную для него не закрыта?
– Это решает тренер.
- Дзюбу включили в расширенный список сборной на игры со Словакией и Словенией.
- Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.
- После этого он забил 2 гола в 3 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»