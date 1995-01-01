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    Дюков: «Дзюба мог бы и помочь сборной, он набрал хорошую форму»

    Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отклонить вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    – Как вы относитесь к отказу Артема Дзюбы не играть за сборную?

    – Это его решение. Он посчитал, что не может помочь сборной. Главный тренер считал по-другому, поэтому и пригласил его.

    – Вы же видели, как Дзюба себя проявил...

    – Артем набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь команде.

    – Дорога в сборную для него не закрыта?

    – Это решает тренер.

    • Дзюбу включили в расширенный список сборной на игры со Словакией и Словенией.
    • Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.
    • После этого он забил 2 гола в 3 матчах.

    Дюков: «Вижу прогресс у сборной России Карпина»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии27
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      Рейтинг: +337

      БОМЖАРНИК 21 минуту назад

      – Вы же видели, как Дзюба себя проявил...

      – Артем набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь команде.

      Со стула упал!!!

      Чем бревно могло бы помочь?

      0
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      Рейтинг: +3949

      Semenycch 24 минуты назад

      Свиньи на всех окнах посвященных самому ценному игроку лиги активны и проявляют себя именно как свиньи!

      1
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      Рейтинг: +6272

      nik55 25 минут назад

      Дзюба мог бы и помочь сборной, он набрал хорошую форму для дрочки но только не для футбола

      1
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      Рейтинг: +10070

      Cleaner 30 минут назад

      Карпин послал Дзюбу в августе. Пусть Валера признает свою ошибку и прилюдно покается. Артем его простит и вернется в сборную. Иначе никак. Дзюба себя ведь не на помойке нашел. А то получается иди отсюда, иди сюда. Так с людьми обращаться нельзя...

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      Рейтинг: +25368

      silver29 > Cleaner 27 минут назад

      ты где так ударился ? Диктовать тренеру условия и называть его "земляным червем" это как раз твой помоешный может. Повторяю, смотрю матчи сборной и не нарадуюсь, что этого гниденыша комментатор не упоминает.

      0
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      Рейтинг: +10070

      Cleaner > silver29 14 минут назад

      Нет, ну в Спартаке принято на людей плевать и относиться к ним, как к мусору. И поливать грязью даже после их ухода из команды. Но это неприемлемо в цивилизованном обществе.

      0
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      Рейтинг: +25368

      silver29 40 минут назад

      блохастые все о своем дрочере пекутся ((( Карпину отдельное уважение, что убрал из сборной этого "интеллектуала" с физиономией дауна.

      2
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      Рейтинг: +10070

      Cleaner > silver29 28 минут назад

      Карпин бы лучше пустого СПАРТАКОВЦА Джикию, который по мячу попасть не может, из сборной выгнал.

      1
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      Рейтинг: +25368

      silver29 > Cleaner 26 минут назад

      Карпин, без твоих советов разберется. Сиди и диван прожигай.

      0
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      Рейтинг: +10070

      Cleaner > silver29 19 минут назад

      Спартаковца Соболева ДАЖЕ Валера в сборную не взял. Уровень!

      0
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      Рейтинг: +25368

      silver29 > Cleaner 18 минут назад

      При чем тут "спартаковца" ? Валера тренер сборной, а не лоббист Спартака. Да, не тянет Соболь и не хрен ему сейчас в сборной делать.

      0
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      Рейтинг: +10070

      Cleaner > silver29 10 минут назад

      Валера спартаковец по духу и лоббист Ростова.
      А Джикия, значит, тянет и является игроком уровня сборной? Да он и в Спартаке играет от безысходности состава...

      0
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      Рейтинг: +103

      Форвард 79 40 минут назад

      Хватит уже мусолить решение эого игрочишки! Не может ну и не надо. Он сам все решил. И без него справятся. Можно подумать, сборная потеряла величайшего мастера)

      3
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      Рейтинг: +10070

      Cleaner > Форвард 79 29 минут назад

      Так в том то и дело, что НЕ справляются без него...

      0
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      Рейтинг: +892

      Taps 44 минуты назад

      Зачем Дзюбе участвовать в этом позоре ?
      Молодец, что послушал подсказки умных людей.

      2
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      Рейтинг: +25523

      Боцман59rus 50 минут назад

      _ одноклеточный дрочер в контексте сборной сталь всплывать в новостных лентах чаще, чем в те времена когда играл за нац. команду. Очень хочу его появления в составе, чтобы обосравшись в очередной раз, он окончательно исчез с горизонтов и клубных в том числе, надеюсь после этого все недалекие поклонники его таланта, окончательно убедятся, что РПЛ,в силу своей убогости и лояльности к бездомным, никак не может являться показателем класса, этого умственно ограниченного кумира домохозяек>)))

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      Рейтинг: +10070

      Cleaner > Боцман59rus 26 минут назад

      "Обосравшись в очередной раз"? Напомните мне предыдущие разы, когда Дзюба обделался на поле?
      Не будьте голословным демагогом. Жду Вашего ответа...

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      Рейтинг: +25523

      Боцман59rus > Cleaner 23 минуты назад

      _ вся статистика и матчи в свободном доступе, сделай одолжение, ознакомся>)))

      1
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      Рейтинг: +10070

      Cleaner > Боцман59rus 21 минуту назад

      Не нужно блаблабла. Вы сказали слово. Подтвердите то, что Вы сказали.

      0
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      Рейтинг: +25523

      Боцман59rus > Cleaner 17 минут назад

      _ интернет лишь механизм для получения информации, не нравится, можешь газеты проштудировать. Есть желание, получайте информацию своими силами.

      0
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      Рейтинг: +10070

      Cleaner > Боцман59rus 8 минут назад

      Я Вас не считал балаболом. Не портите мнение о себе. Подтвердите свои слова про "обосравшись в очередной раз"... Хоть два примера. Жду...

      0
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      Рейтинг: +1989

      Январь 59 52 минуты назад

      Что то Дзюба в последней игре в ЛЧ не сильно помог Зениту. Все мячи потерял, ни одного удара в створ ворот. Пожалуй я был последний болельщик, который лояльно относился к Дзюбе, но последние игры и отказ от игры за сборную, вызвали самые жуткие отвращения к этому зажравшемуся человеку.

      1
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      Рейтинг: +188

      Vitaga 1 час назад

      теперь после такого отказа Дзюбы - мол не в форме но при этом стабильно забивая и показывая игру лучше чем к примеру Смолов и Заболотный - Карпин будет выглядеть идиотом если снова позовет в сборную его

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      Рейтинг: +3949

      Semenycch > Vitaga 25 минут назад

      Карпин вообще выглядит идиотом, по жизни.

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      Рейтинг: +10070

      Cleaner > Vitaga 22 минуты назад

      А когда Карпин не позвал Дзюбу на сентябрьские игры он не был идиотом? Валера по идиотски пришел в сборную, по идиотски из нее и уйдет. План Дюкова сработал!..)

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