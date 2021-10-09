Дюков: «Дзюба мог бы и помочь сборной, он набрал хорошую форму»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о решении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отклонить вызов в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

– Как вы относитесь к отказу Артема Дзюбы не играть за сборную?

– Это его решение. Он посчитал, что не может помочь сборной. Главный тренер считал по-другому, поэтому и пригласил его.

– Вы же видели, как Дзюба себя проявил...

– Артем набрал хорошую форму. Он мог бы и помочь команде.

– Дорога в сборную для него не закрыта?

– Это решает тренер.

Дзюбу включили в расширенный список сборной на игры со Словакией и Словенией.

Форвард отказался от приглашения, сославшись на неоптимальную физическую форму.

После этого он забил 2 гола в 3 матчах.

Дюков: «Вижу прогресс у сборной России Карпина»